Власти оказали поддержку трем крупнейшим госбанкам
В конце 2020 года Александр Лукашенко подписал указ № 495, которым увеличил уставный фонд Беларусбанка и продлил сроки возврата субординированных кредитов Белагропромбанку и Белинвестбанку. Документ принят «в целях обеспечения финансовой устойчивости банков», пишет TUT.BY.
Уставной фонд «Беларусбанка» увеличен на сумму до 797 млн рублей за счет остатков средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, размещенных на депозитах в крупнейшем госбанке в 2014, 2015 и 2020 годах для кредитования жилищного строительства.
Как следует из указа, по сути банку разрешили не погашать предоставленные бюджетные ссуды в рамках льготного кредитования жилья. Докапитализация со стороны государства будет стоить Беларусбанку обязательства продолжать финансирование жилищного строительства. Власти не будут компенсировать потери банка по этим кредитам из-за сниженной процентной ставки.
Лукашенко также продлил сроки возврата субординированных кредитов Белагропромбанку и Белинвестбанку. Первому госбанку ресурсы в белорусских рублях эквивалентно 100 млн долларов предоставлялись в 2016 году в рамках создания «Агентства по управлению активами». Срок возврата увеличен с 10 до 12 лет.
Белагропромбанк, Белинвестбанк, господдержка
10:14 05/01/2021
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