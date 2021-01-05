Власти оказали поддержку трем крупнейшим госбанкам









Уставной фонд «Беларусбанка» увеличен на сумму до 797 млн рублей за счет остатков средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, размещенных на депозитах в крупнейшем госбанке в 2014, 2015 и 2020 годах для кредитования жилищного строительства.





Как следует из указа, по сути банку разрешили не погашать предоставленные бюджетные ссуды в рамках льготного кредитования жилья. Докапитализация со стороны государства будет стоить Беларусбанку обязательства продолжать финансирование жилищного строительства. Власти не будут компенсировать потери банка по этим кредитам из-за сниженной процентной ставки.





Лукашенко также продлил сроки возврата субординированных кредитов Белагропромбанку и Белинвестбанку. Первому госбанку ресурсы в белорусских рублях эквивалентно 100 млн долларов предоставлялись в 2016 году в рамках создания «Агентства по управлению активами». Срок возврата увеличен с 10 до 12 лет.