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Внешний госдолг Беларуси побил исторический рекорд

Прежний максимум по этому показателю продержался всего месяц.

Портал banki24.by рассказывает, что будет с госдолгом в 2021 году.

Информация по госдолгу в Беларуси поступает с месячной задержкой. Стали известны данные на 1 декабря. К этой дате внешний госдолг снова побил рекорд по величине за всю суверенную историю и составил 18,151 млрд долларов США. Месяцем ранее внешние обязательства Беларуси достигали 18,121 млрд долларов и это было прежним рекордом.

Уже сейчас можно говорить, что в 2021 году череда рекордов продолжится. 30 декабря Минфин Беларуси отчитался о поступлении на счета первого транша российского госкредита. Деньги от россиян были перечислены в эквиваленте 500 млн долларов. Следовательно, если ничего принципиально не поменяется, к первой отчетной дате 2021 года будет показан новый рекорд по внешнему госдолгу.

Внешний госдолг по сравнению с ВВП достиг 30,1%, что является максимальным значением с 1 января 2018 года. Внутренний госдолг добавил еще 6,1% от ВВП и в итоге общий госдолг составил 36,2%. Оценки властей на конец 2021-го предполагают рост госдолга до 38–40% ВВП.
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