Биткоин рухнул после рекордного роста





На данный момент курс — около $30 тыс.





Биткоин — первая известная всему миру криптовалюта, которая широко используется. Первый блок биткоинов сгенерирован в 2009 году. Эта электронная валюта принимается не во всех странах.





Некоторые правительства негативно относятся к биткоину. Его волатильность довольно высока. Изначально один биткоин стоил несколько десятков долларов.