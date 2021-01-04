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Биткоин рухнул после рекордного роста

Сегодня, по данным биржи Coindesk, биткоин резко падал примерно до $28 тыс. До этого криптовалюта ставила рекорды роста, в том числе курс был более $34,5 тыс.


На данный момент курс — около $30 тыс.

Биткоин — первая известная всему миру криптовалюта, которая широко используется. Первый блок биткоинов сгенерирован в 2009 году. Эта электронная валюта принимается не во всех странах. 

Некоторые правительства негативно относятся к биткоину. Его волатильность довольно высока. Изначально один биткоин стоил несколько десятков долларов.
Источник: officelife
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