Потому что в экономике сильна связь между причиной и следствием и возможен математический расчет. Myfin.by рассмотрит основные прогнозы развития мировой экономики в 2021 году, и попробует выяснить, что они значат для Беларуси.





Общемировой прогноз и его условия

Главной, но не предсказанной, проблемой 2020 года стал коронавирус, связанные с ним карантинные меры, ограничения на перемещение людей, снижение перевозок, потребления, производства.





Теперь мир ожидает эффективную вакцину от COVID-19. Рынки, индексы и курсы реагируют даже не на эффект вакцинирования (еще рано), но на любую положительную информацию в этой области.





Большинство аналитиков сходится во мнении что успешная вакцинация позволит вернуться к привычному образу жизни.





Соответственно поднимется уровень потребления. Оживут наиболее пострадавшие от карантина отрасли (авиаперевозки, туризм, отдых и др.).





Возросший спрос простимулирует производство.





Рост производства – поднимет зарплаты. А это уже следующий виток потребления и т.д.





Всемирный банк видит оживление экономики в 2021 году так:





Мир в целом – рост на 4,2%;

Развитые страны – 3,9%;

Развивающиеся страны – 4,6%.

Региональные прогнозы выглядят так:





Восточная Азия и Тихоокеанский бассейн – 6,6%;

Европа и Центральная Азия – 3,6%;

Латинская Америка – 2,8%;

Ближний Восток и Северная Африка – 2,3%;

Южная Азия – 2,8%;

Африка к югу от Сахары – 3,1%.





Видно, что лидером роста будет Восточная Азия (фактически – Китай). Прямого отношения к Беларуси эти общие данные не имеют, но обратим внимание, что большинство покупателей наших товаров относятся к региону «Европа и Центральная Азия», а их рост ниже мирового и почти вдвое ниже китайского.





Внушающие доверие прогнозы дают стратеги Morgan Stanley – крупной финансовой корпорации и крупнейшего брокерского бизнеса в мире. Предмет их исследования в основном касается активности на фондовых рынках. Но в рыночной экономике это прямо связано с уровнем потребления и производства, т.е. с фактическим благосостоянием.





Вот некоторые выдержки из прогнозов Morgan Stanley:





«… ожидается, что политики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее создать рабочие места и вернуть занятость. Такая политика стимулирования в конечном итоге приведет к росту заработной платы, что приведет к снижению инфляции».





«… Краеугольным камнем этого прогноза, является поддержание V-образного восстановления, которое началось в мае 2020 года, что приведет к росту мирового ВВП на 6,4% в 2021 году».





«… стратеги Morgan Stanley ожидают роста прибыли на 25–30% на основных фондовых рынках».





«… Стратеги Morgan Stanley ожидают уверенного восстановления роста прибыли на акцию во всех регионах в 2021 году».





«… Европа (наконец) готова к восстановлению».





Какое отношение этот прогноз имеет к Беларуси?





Акции наших предприятий не торгуются на международных фондовых рынках. Граждане РБ, за редким исключением, не получают доходов от владения иностранными активами. Потому названный рост нас прямо не касается. Аналитики Morgan Stanley обещают некоторый рост российским ценным бумагам. Но состояние дел в России мы можем оценить не через фондовый рынок, а в более близких нам категориях.





Нефть и Россия

Аналитики сходятся в том, что по мере оздоровления мировой экономики в 2021 году будут расти и мировые цены на нефть. Вот несколько прогнозов от крупнейших финансовых корпораций:





Barclays ожидает в 2021 году баррель нефти Брент за 53 долл. и WTI за 50 долл.

Citigroup прогнозирует цену Брент 51 долл. в первом квартале, и 48 долл. – во втором.





Bank of America Corp. ожидает нефть по 60 долл. к середине года.





Goldman Sachs говорит даже о нефти по 65 долл. после массовой вакцинации в странах потребителях нефтепродуктов.





Датский Saxo Bank ожидает нефть в диапазоне 40-60 долл.





Кстати, именно Saxo Bank в последние годы давал самые интригующие прогнозы. Мы их рассмотрим чуть ниже.





В прошлые годы Беларусь не плохо зарабатывала на переработке нефти, приобретаемой по льготным ценам в России, и продаже нефтепродуктов на Запад. Однако в связи с налоговым маневром России эти льготы сходят на нет, а скоро совсем исчезнут. Этот и другие факторы в сумме делают переработку нефти в Беларуси совсем не такой выгодной как раньше.





«Локомотивом экономики» и «спонсором» других госпредприятий нефтянка наверняка больше не будет. Так что причин радоваться дорогой нефти уже нет.





Но поможет ли рост нефти экономике России?





Взрывного роста экономики там тоже не ожидается. Даже авторы, негативно относящиеся к «коллективному Западу», предпочитают писать о близком крахе США, о падении доллара, но почему-то не обещают явного прорыва российской экономике. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорит, что: «… в следующем году падение не будет таким, как в этом».





В России тоже накопились внутренние проблемы, не побежден коронакризис, действуют санкции, да и выгода нефти не та, что была 10-12 лет назад. «Субсидировать» нашу экономику за счет разницы нефтяных цен Россия не хочет и не может.





Может быть мы заработаем на общем росте российской экономики?

Раньше работала схема: «дороже нефть –> растет потребление в России –> Россия приобретает больше наших товаров».





Однако в последние годы белорусские товары понемногу вытесняются с российского рынка.





Для нас, скорее всего, будет актуальна такая цепочка: «дороже нефть –> дороже топливо –> дороже продукты в магазинах».





Доллар и евро

Эксперты Citigroup в ноябре 2020 года предупреждали о возможном падении доллара на 20%. Эту идею подхватили некоторые российские экономисты. Но мировые финансовые рынки эти прогнозы уже «переварили» и должным образом не отреагировали. Так же как не реагирует на них население самой России и держатели доллара по всему миру.





Теперь аналитики больше говорят о том, что доллар и евро будут умеренно снижаться, в пределах определенного «коридора».

Это связано со стимулированием экономик США и Евросоюза, «вбросом» денег, но к негативным последствиям не приведет, т.к. все находится под контролем и сообразуется с другими позитивными факторами.





Как это повлияет на Беларусь? Беларусь в 2020 году пережила гораздо большие потрясения, и это наверняка не конец.





Золото и биткоин

На самом деле это не антагонисты, а убежища для капитала, в периоды кризисов, когда падает доверие к акциям, облигациям и валютам.





В 2020 году золото обновило все максимумы, в определенные момент дорожало примерно на 60% к показателям прошлого года. В 2021 году многие ожидают дельнейшего роста золота, но уже не такого быстрого. Bank of America прогнозирует золото по 2063 доллара за унцию. На 30.12.2020 года унция стоила 1878 долларов.





Во второй половине 2020 года вырос биткоин. После обвала двухлетней давности он обновил старые рекорды, в начале 2021 года Bitcoin (BTC) преодолел рубеж в 30 тыс. долл. и продолжал расти. Эксперты считают, что он может стать и по 25 и по 100 тыс. долл..





Шокирующие прогнозы

Самые шокирующие, невероятные прогнозы на следующий год опять сделал датский Saxo Bank.





Например, он предполагает, что:





В разных странах мира начнут вводить безусловный базовый доход. Т.е. для получения государственного пособия не нужно быть пенсионером, инвалидом или безработным. Каждый гражданин будет регулярно получать определенную сумму, которая позволит ему если не хорошо, то сносно жить, питаться, одеваться иметь крышу над головой.





Разработка вакцин приведет к «перегреву экономики» и массовым банкротствам. Причина краха – компании получили от государства слишком большую помощь и не смогут рассчитаться за нее.

Тоже не про нас. Хотя бы потому, что бизнес особой помощи и не получал, а госпредприятия получают помощь десятилетиями, в общем-то без всякой отдачи.





Компания Amazon «купит» Кипр, т.е. зарегистрируется в этой стране, поменяет под себя налоговое законодательство. Германия согласится с дополнительной эмиссией евро и тем самым поддержит Францию, которая уже не в силах платить по своим обязательствам.





Произойдет «термоядерная революция». Это появлении новой технологии добычи энергии. Существенно подорожает серебро, т.к. вырастет спрос на него в производстве солнечных батарей. Благодаря блокчейну исчезнут фейковые новости.