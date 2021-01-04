Головченко уверен в росте ВВП в 2021 году на 1,8%. А что у соседей?

По его словам, очень важно вступать в новый год с утвержденными показателями (бюджетом и программой деятельности правительства на предстоящую пятилетку), чтобы "не отвлекаться далее на дискуссии и пересмотры, а решать поставленные задачи".





Так, рост ВВП определен в размере 1,8%.





«То, что сейчас мы взяли на себя такую планку, это очень амбициозная и непростая задача, но пока есть уверенность, что этот показатель достижим. Конечно, многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в мире в условиях второй волны пандемии, кризис спроса до сих пор не преодолен, но правительство в ближайшее время утвердит целевой план развития страны на год, там будет более подробно прописаны инструментарии, как будут достигаться эти цифры. Кстати, такой документ рождается у нас впервые», — отметил Головченко.





А как с ростом ВВП в мире?

Между тем в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном 1 декабря, говорится, что мировая экономика в связи с продолжающейся пандемией коронавируса будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось. Согласно прогнозам организации, в будущем году экономический рост в мире составит 4,2%, в 2022-м — 3,7%.





Еще в середине сентября ОЭСР предсказывала 5-процентный рост мировой экономики в 2021 году.





Среди стран-соседок Беларуси ОЭСР предсказывает для Польши рост ВВП в 2021 году в размере 2,9%, для Латвии – 2,4% и около 3% в Литве. Прогноз для России на этот год по росту экономики составляет 2,8%.





Между тем власти соседних стран дают более оптимистичные прогнозы. Так, в Польше размер ВВП страны в 2021 году должен увеличиться на 4% по сравнению с 2020 годом. Минэкономразвития России прогнозирует для своей страны рост экономики в размере 3,3%.





Банк Латвии ожидает роста ВВП на 2,8%, а в Украине прогноз предусматривает рост на 4,6%.





Банк же Литвы прогнозирует, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны в 2021 году вырастет на 1,9%.