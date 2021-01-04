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Как не платить транспортный налог в 2021-м?

В Беларуси с 1 января 2021 г. введен транспортный налог вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск автомобиля к дорожному движению. Как не платить новый сбор?




Не платить транспортный налог можно при условии, если автомобиль будет снят с учета в ГАИ МВД до 1 июля 2021 г. Такой нюанс существует с учетом того, что 2021 г. будет переходным для внедрения соответствующей выплаты для владельцев машин.

Также налог не требуется оплачивать хозяевам автомобилей, выпущенных до 1 января 1992 г., либо тех транспортных средств, дата регистрации которых не может быть установлена.

До 31 декабря 2025 г. платить пошлину не нужно будет и владельцам электромобилей.

В целом, транспортный налог будет взиматься раз в год. Обладатели автомобилей будут получать уведомления от налоговой инспекции, оплату по которым следует произвести в течение месяца. Размер выплаты рассчитываются в зависимости от веса автомобиля и его года выпуска.
Минск-новости
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