Основной вывод: Более опасной болезнью для белорусской экономики, чем COVID-19, в 2020 году стало правительство во главе с Лукашенко.

"Они сеяли разрушение, обнуляли доверие, разрушали репутацию, топтали право, стреляли себе в обе ноги..."

Традиционное ежегодное исследование было подготовлено аналитическим центром «Стратегия» и Научно-исследовательским центром Мизеса.

Эксперты подвели итоги в 16 номинациях.





Как указано в исследовании, 2020 год был уникальным по совокупности действий и последствий, синергии негатива и изоляции позитива, кристаллизации глупости и нейтрализации мудростей. Это был год беспрецедентного воздействия на людей, бизнес и государство внешних и внутренних факторов.





2020 год был временем экономической рецессии, роста макроэкономического напряжения, искусственного стимулирования внутреннего спроса в условиях инвестиционной засухи и управленческого коллапса, пишет руководитель центра Мизеса экономист Ярослав Романчук.





COVID-19 подкосил не только государственную систему здравоохранения. Он обнажил некомпетентность, несостоятельность и невежество чиновников системы Минздрава и их вышестоящего начальства. Отсюда огромный негатив от пандемии, когда резкий рост смертности людей идёт под руку с резким ростом летального исхода бизнеса.

Более опасной болезнью для белорусской экономики, чем COVID-19, в 2020 году стало белорусское правительство во главе с А. Лукашенко.

У команды выгодополучателей модели Совок/Госплан произошло обострение хронической болезни «Левиафан головного мозга». Они сеяли разрушение, обнуляли доверие, разрушали репутацию, топтали право, стреляли себе в обе ноги, ломали, крушили и обнуляли инвестиции, людей и собственные проекты.





Негатив этих двух уникальных факторов был усилен, во-первых, мировой рецессией, вызванной коронавирусом. во-вторых, обострением торговых, валютных и технологических войн, в-третьих, обострением отношений с Россией, в-четвёртых, сокращением выгод от энергетических товаров, в-пятых, ухудшением финансового положения одновременно государства, бизнеса и домашних хозяйств.





Мы наблюдали резкий рост моральной угрозы в экономической политике. Долги прощали убыточным, преференции и льготы раздавали богатым и блатным. Иностранцам предоставляли особые условия работы в нашей стране. Честному, малому, отечественному белорусскому производителю без номенклатурно-силовых связей были созданы наихудшие условия работы.





Беларусь с болью прощается со статусом нефтяного эмирата. Кремль дал понять, что рассчитывать на компенсацию по налоговому маневру бессмысленно, но нефтяное проклятие продолжает травить сознание привыкших к прибыли от «чёрного золота» белорусских номенклатурно-силовых начальников.





Рельефно обнажились провалы в крупных инвестиционных проектах. Большинство из них реализуется уже более 10 лет. В 2020 году они продолжали тянуть из карманов налогоплательщиков миллиарды долларов, а выхода на устойчиво прибыльную работу, на компенсацию налогоплательщикам денег и ресурсов, всё нет. Цементная, сахарная, деревообрабатывающая, нефтяная, машиностроительная отрасли, производители бумаги, целлюлозы, стекла, а также всеядное, постоянно голодное АПК – эти сектора в руках распорядителей чужого провалили экономический рост. Зато сделали заметный вклад в макроэкономическую дестабилизацию, омертвление активов на миллиарды долларов, а также формирование в Беларуси мощного номенклатурно-коммерческого, силового Схематоза.





Пожалуй, самым мощным дизруптивным фактором 2020 года стало превращение и без того дефективной, некачественной модели Совок/Госплан в ОМОНоэкономику. В ней с выгодно работать не тем, кто трудолюбив, честен и ответственен, а тем, кто ближе к VIP-распорядителям чужого, кто качественнее играет по правилам галочно-палочной системы, кто использует против конкурентов свои номенклатурно-силовые связи. Моральную угрозу существованию стране создают те, кто продолжил осваивать государственными деньги, ресурсы, пользоваться льготами. Экономика не может быть ни экономной, ни ответственной, ни динамичной, когда в стране «не до закона», когда праворазрушители игнорируют науку, факты, правду и основные добродетели праведной жизни.





Таким был 2020-ый год. Год, в котором политический кризис привёл к гуманитарной катастрофе, резкому ухудшению условий работы производителей товаров и услуг. Год многоуровневой дизрупции, усугубления самоизоляции, отказа от диалога и перехода в режим силового решения проблем. Экономика в отличие от армии в таком режиме расти, развиваться, внедрять современные технологии и готовиться конкурентные управленческие кадры, а также профессиональную рабочую силу не может.

Такого года не было в истории нашей страны. Именно в нём были заложены мощные бомбы замедленного действия под фундамент нынешней модели Совок/Госплан.

Они предрешили рост макроэкономической нестабильности, социального напряжения, безработицы и оттока человеческого и предпринимательского капитала в 2021 году.

Итоги социально-экономического развития Беларуси в 2020 году в 16 номинациях.

1. Лучший орган государственного управления

Номинанты:





1) Министерство транспорта и коммуникаций





2) Государственный комитет по имуществу





3) Национальный банк





4) Министерство энергетики





Победитель: Нацбанк





За: противодействие разрушительной фискальной, институциональной политике Совмина, Минфина и отраслевых министерств;

расширение возможности граждан и бизнеса самостоятельно и легально управлять валютными рисками, в том числе за счет открытия счетов за рубежом;

адекватное управление широкой денежной массой в условиях внешних шоков;

подготовка денежной, финансовой системы страны к тройному дефициту: дефициту государственного бюджета, оборотного капитала у предприятий и ресурсов у домашних хозяйств.

2. Худший орган государственного управления

Номинанты





1) Министерство внутренних дел





2) Министерство здравоохранения





3) Администрация президента





4) Комитет государственной безопасности





5) Совет министров





Победитель: Министерство внутренних дел





За:





обнуление доверия к институтам государства;

обнуление репутации Государства, правоохранительных органов, доверия населения и бизнеса к ним;

резкое снижение уровня безопасности в общественных местах;

разрушение принципа презумпции невиновности;

содействие, соучастие в массовом грубейшем нарушении прав человека, пытках, репрессиях в отношении мирных граждан страны.

3. Скандал года

Номинанты





1) Белорусский суд удовлетворил иски по невысказанным мыслям в отношении редакции интернет издания «Ежедневник».





2) Комитет госконтроля установил нарушения, связанные с закупками у посреднических структур товаров (работ, услуг) по завышенным ценам, выявлены практически во всех сферах хозяйственной деятельности. В частности более 10 лет действовала схема по поставке через посредника медицинского оборудования и расходных материалов. Ежегодный оборот исчислялся миллионами долларов, а цены на продукцию медицинского назначения завышались в 3-4 раза. При этом в системе госзакупок, управления госсобственностью ничего не поменялось.





3) Сахар-гейт: правительство сначала создало сахарную монополию из Городейского, Скидельского, Слуцкого и Жабинковского комбинатов, а «красные директора» и их «крыши» превратили это в «сахарную мафию».





4) БелАЭС, которую так в 2020 году и не запустили.





5) Национализация Белгазпромбанка.





6) Аварии водной системы в Минске, что привело к лишению доступа к воде сотен тысяч жителей столицы.





7) Запрет на возвращение на родину гражданина Беларуси Митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.





8) Совместный отказ стран Балтии покупать электроэнергию из Беларуси после ввода в строй БелАЭС.





9) Сокрытие реальной, правдивой информации о коронавирусе, смертности и методам противодействия пандемии.





10) Аресты, репрессии в отношении сотрудников, собственников IT-компаний из ПВТ, изменение налогового режима участникам ПВТ вопреки обещаниям сохранить его стабильность.





11) Паралич судебной системы: свидетели-омоновцы признали, что задержали не того, но судья всё равно дала невинному 15 суток ареста.





12) Министерство спорта и туризма не одобрило ни одного из 32 предложений по поддержке турбизнеса, подготовленного бизнес союзами.





Победитель: Национализация «Белгазпромбанка»

4. Событие года

Номинанты





1) Нефтяной конфликт между Беларусью и Россией





2) Политическая кампания «Президентские выборы»





3) Отказ впустить к себе на родину гражданина Беларуси главу католической церкви Тадеуша Кондрусевича.





4) Введение санкций против официальных лиц и структур Беларуси со стороны ЕС и США.





5) Создание Координационного Совета как органа белорусской политической оппозиции за границей.





Победитель: Политическая кампания «Президентские выборы»

5. Провал года

Номинанты





1) Правительство не получило компенсацию по налоговому манёвру России.





2) Невыполнение обещания правительства прекратить выдачу директивных кредитов. На деле власти увеличили лимит выдачи гарантий правительства и местным органам власти для поддержки предприятий.





3) Провал в разрешении спора между «Туркменхимия» и «Белгорхимпром». Стоимость объекта $1,1 млрд. Он был построен в марте 2017 года, но за три года так и не был выведен на проектную мощность.





4) Провал государственной системы образования обеспечить качественные образовательные услуги школьникам, качественные условия работы для учителей в условиях пандемии.





5) Провал государства создать безопасные, адекватные условия для врачей и медработников по противодействию пандемии и защите населения от коронавируса.





6) Провал в проведении земельной реформы, имитация этой реформы через указ Президента Республики Беларусь «О совершенствовании земельных отношений».





7) Провал базовых институтов правового государства, неспособность государства защитить жизнь и здоровье граждан, создание состояния гуманитарной катастрофы.





8) Провал запланированной приватизации Белинвестбанка и Банка Дабрабыт.





9) Провал правительства Беларуси добиться от США и ЕС получения страной статуса рыночной экономики.





Победитель: Провал базовых институтов правового государства, неспособность государства защитить жизнь и здоровье граждан, создание состояния гуманитарной катастрофы.

6. Лучший законодательный акт

Постановление Совета министров и Национального банка № 1/1 от 03.01.2020 «О Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года»

7. Худший законодательный акт

Указ президента № 143 от 24.04.2020 «О поддержке экономики»





8. Главный бенефициар года

Выгодополучатели АО «БНБК» (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация)

9. Жертва года

Убитые, покалеченные, избитые, униженные силовыми, судебными, административными репрессиями беларусы, члены их семей

10. Тенденция/тренд года

ОМОНизация экономики и институтов обеспечения защиты жизни, здоровья и собственности.

11. Загадка года

Почему «Беллесбумпром» начал искать инвесторов для Светлогорского ЦКК после завершения его модернизации и вложения в него за счёт налогоплательщиков 900 млн долларов?

12. Бизнес-перспектива года

Немецкая компания DEG, ставшая собственником компании «Белгипс»

13. Потребительское поведение/казус года

Беларусы оказались гораздо мудрее правительства. Они практически прекратили наращивать долги по потребительским кредитам, а правительство увеличило госдолг на 25,6% (за 11 месяцев)

14. Производственный, управленческий казус года

Лукашенко приказал отдавать право строить жилье тем, кто готов работать с рентабельностью 5%, но организации братьев Каричей («Дана» и структуры) продолжали работать с рентабельностью как минимум в 10 раз выше, вплоть до введения санкций ЕС

15. Безумная идея года

Создать за три года белорусскую вакцину от коронавируса при бюджете проекта 2 млн долларов

16. Цитата 2020 года

Владимир Линев, глава компании ADANI: «Мы работаем с частными предприятиями, которые в гараже очень хорошо точат детали по хорошей цене. В отличие от государственных, которые выставляют цену в 10 раз выше. Мы многим заводам предлагаем кооперацию, но они к ней не готовы» (март 2020)



