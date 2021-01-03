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МАРТ: Запрет на пластиковую посуду в общепите не окажет существенного влияния на ценовую ситуацию

Запрет на использование некоторых видов одноразовой пластиковой посуды в общепите, вводимый с 2021 года, не окажет существенного влияния на ценовую ситуацию.



Об этом заявил начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.

С 1 января 2021 года в общепите будет запрещено использование одноразовых пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, стаканов, тарелок, трубочек (соломинок) для напитков, чашек, упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. "К подготовке запрета мы подошли основательно. В конце 2019 года был проведен многофакторный детальный анализ по четырем секциям: производство, импорт, ценовая ситуация и воздействие этой меры на бизнес. Анализ показал, что введение данного запрета не окажет существенного влияния на ценовую ситуацию и финансово-экономические показатели деятельности объектов общепита", - сказал Михаил Жигало.
БЕЛТА
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