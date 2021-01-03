







Об этом заявил начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.





С 1 января 2021 года в общепите будет запрещено использование одноразовых пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, стаканов, тарелок, трубочек (соломинок) для напитков, чашек, упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. "К подготовке запрета мы подошли основательно. В конце 2019 года был проведен многофакторный детальный анализ по четырем секциям: производство, импорт, ценовая ситуация и воздействие этой меры на бизнес. Анализ показал, что введение данного запрета не окажет существенного влияния на ценовую ситуацию и финансово-экономические показатели деятельности объектов общепита", - сказал Михаил Жигало.