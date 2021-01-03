Пандемия принесла модным брендам миллиардные убытки
Модные бренды до сих пор подсчитывают убытки от коронакризиса. Например, американская Guess призналась, что в первую волну пандемии ее выручка упала вдвое, в сравнении с весной 2019 года, шведская H&M сообщила о падении продаж на 60%, чистая прибыль конгломерата Moët Hennessy — Louis Vuitton в первой половине 2020 года сократилась на 84%.
Большая часть показов в 2020 году прошла в пустых помещениях. Много нераспроданных коллекций и до сих пор неясно куда их девать.
После карантина цены на одежду выросли на 15-20%, кризис затронул как люксовые бренды, так и масс-маркет,
Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс поясняет, что ведущие люксовые бренды, такие как Prada, честно сказали о повышении цен. Компании, которые работают в массовом сегменте, (H&M, Zara) не повышая среднюю цену, снижают качество товара.
Покупателям, у которых доходы не выросли остается лишь менять модель потребления, присматриваться к брендам «по проще». Например, те, кто обратил внимание на более дорогие марки, сократил число покупок. Пополнилось число постоянных покупок в винтажных магазинах.
По данным компании Lamoda, примерно 10% всех покупателей борется со стрессом через шопинг.
11:45 03/01/2021
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