В работу белорусских магазинов секонд-хенда внесли изменения









Постановлением правительства предусмотрено, что не допускается продажа в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной (кроме новых швейных и трикотажных бельевых изделий). Также под запретом продажа в одном товарном отделе (секции) бывших в употреблении товаров (кроме букинистических изданий) и новых товаров.

В документе прописано, что бывшие в употреблении непродовольственные товары — это непродовольственные товары с видимыми признаками носки, стирки, эксплуатации. Также под это определение подпадают непродовольственные товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств без товарных ярлыков (этикеток), если их наличие предусмотрено изготовителем, а также непродовольственные товары, принятые по договорам комиссии от граждан.





Напомним, летом 2019 года председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина заявила, что, по ее мнению, торговля секонд-хендом в стране требует дополнительного регулирования. Одним из вопросов к «секондам» выступила продажа стоковой одежды.





«Если магазин позиционирует себя как секонд-хенд, то будьте добры тогда продавайте товары, бывшие в употреблении, а не стоковую одежду. Если это стандартный магазин, то соответственно там может реализовываться и сток» – ранее пояснял начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало.





Он отметил, что в числе предложении концерна «Беллегпром» было вынести магазины секонд-хенда из областных центров, крупных городов, с оживленных улиц. По словам Михаила Жигало, в МАРТ такие меры считают чрезмерными в нынешних реалиях.





«Потому что такие магазины – это все-таки магазины повышенного спроса. Но, на наш взгляд, тут нужно именно регулирование», – обозначил он точку зрения министерства.





Определенные субъекты хозяйствования пользуются правовым пробелом, чтобы уходить от уплаты таможенных пошлин. В результате добросовестные предприятия проигрывают в конкурентной борьбе, констатировал представитель МАРТ.



