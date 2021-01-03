Однако Synesis связан с белорусским режимом гораздо теснее, чем просто как разработчик системы видеонаблюдения на службе МВД. Еврорадио обнаружило , что к компании имеет прямое отношение бизнесмен, приближённый к Лукашенко.

Дым сигарет

Когда речь заходит о компании ООО “Синезис”, обычно упоминаются трое её владельцев: братья Александр и Пётр Шатровы, а также Николай Птицын. Но им принадлежит не вся компания. Чуть более 25% доли в сумме владеют Инна Олексина (0,06%) и компания “Энерго-Оил-Инвест” (24,99%).





Компанией “Энерго-Оил-Инвест”, в свою очередь, владеют Инна и Алексей Олексины. Да-да, тот самый Алексей Олексин — бизнесмен, близкий к Лукашенко, которого в народе называют табакерочным бароном.





Схема связей семьи Олексиных с Synesis и Управлением делами президента





Это не единственное юрлицо в группе компаний Synesis, связанное с четой Олексиных.

От нефти и газа — к IT

В 2018 году в Беларуси появился национальный оператор мониторинга транзитных перевозок. Для нового направления работы создали торговую марку — “БНГарант”, принадлежащую ОДО “Белнефтегаз”. Тремя годами ранее постановлением правительства компания “Белнефтегаз” стала национальным гарантом обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов.





ОДО “Белнефтегаз” известна как оператор оптовой торговли нефтепродуктами и бенефициарный владелец ЗАО “МТБанк”. 40% доли компании владеет Инна Олексина, оставшимися 60% — её муж Алексей Олексин. Об этом сказано на сайте банка в разделе акционеров.





Акционеры МТБанка — семья Олексиных

В том же 2018 году была зарегистрирована новая “дочка” компании Synesis — ООО “Синезис Стигма”, созданная специально для работы над системой мониторинга международных транзитных перевозок. Компания разработала собственную платформу для электронного пломбирования фур и контроля состояния и местоположения транзитных грузов.





Птицын и братья Шатровы вместе владеют 25% доли “Синезис Стигма”. Оставшиеся 75% — у компании “Белнефтегаз”, которой, напомним, владеют Алексей и Инна Олексины.





Собственники компании ООО "Синезис Стигма" / Еврорадио

Олексин и другие

Алексей Олексин одно время состоял на госслужбе — был главным специалистом департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании “Белвнешторгинвест”, входящей в Управление делами президента. После он работал в окружении приближённого к Лукашенко бизнесмена Юрия Чижа, где, как считается, курировал оптовую торговлю нефтепродуктами.





В 2012 году, вскоре после введения против Юрия Чижа санкций со стороны Евросоюза, весь его бизнес по реализации нефтепродуктов в Европе перекочевал к Алексею Олексину. Этим стали заниматься компании “Энерго-Оил”, “Белнефтегаз” и “Неонафта”. Можно сказать, что Олексин со временем заменил Юрия Чижа в пуле приближённых к власти бизнесменов.





Алексей Олексин вместе c ещё двумя близкими к Лукашенко бизнесменами — Александром Зайцевым и попавшим в третий пакет санкций Евросоюза Николаем Воробьём — владеет компанией “Бремино Групп”, которая реализует крупные проекты по строительству инфраструктуры для международной торговли, а также является национальным логистический оператором.

А лотерейный билетик не хотите?

Ещё один проект Synesis — разработка программного комплекса для проведения мгновенной онлайн-лотереи BelBet. Для сопровождения проекта в феврале 2020 года была создана отдельная компания — ООО “Синезис Лото”. Компанией владеют Николай Птицын и Александр Шатров.





Платформа для мгновенных онлайн-лотерей BelBet

В Беларуси исключительное право на лотереи принадлежит государству. Выпуск лотерей разрешён исключительно государственным ведомствам и юрлицам. BelBet — это проект национального оператора “Белорусские лотереи”, которым владеет... Управление делами президента. Это самый крупный игрок лотерейного бизнеса в Беларуси. Компания проводит 22 лотереи из 29 и фактически охватывает почти все сферы этого выгодного бизнеса — от мгновенных лотерей до тиражных.

Санкционный барьер

Санкции, введённые против Synesis, вынудили компанию начать действовать. 18 декабря она объявила о намерении обжаловать решение Евросоюза в суде. В компании его считают глубоко ошибочным и основанным на неправильном понимании работы технологии распознавания лиц.





Сентябрь 2019 года, Synesis объявляет, что планирует выходить на рынок США со своей платформой Kipod





24 декабря Synesis объявил, что переименует все свои компании, которые не попали под санкции, но в названии которых есть слово Synesis. Изменения не коснутся юридических лиц, уже попавших под санкции.





Год назад Synesis планировал продвигать Kipod на рынке США. Партнёром выступила американская компания GSD Venture Studios. Совместно они создали для этого компанию Irex.





24 декабря стало известно, что GSD Venture Studios больше не работает с Synesis в связи с попаданием последней под санкции Евросоюза.





"Недавно Евросоюз ввёл санкции. GSD Venture Studios — решительный сторонник гражданских и политических прав. GSD Venture Studios больше не сотрудничает с Synesis", — заявил сооснователь, CEO и президент GSD Venture Studios Гэри Фаулер.





Учитывая изложенные выше обстоятельства, Synesis очень трудно будет доказать, что он вне политики, и выйти из-под санкций Евросоюза.



