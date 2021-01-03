Курс биткоина на белорусской криптобирже вырос до рекордных $33 тыс.

По состоянию на 22.00 субботы 1 BTC стоил, по данным белорусской криптобиржи currency.com, $33 тыс.





Таким образом, за год биткоин вырос более чем в 4 раза - в начале января 2020 он стоил $8 тыс. Бурный рост криптовалюты начался осенью: только за декабрь BTC подорожал с $19 тыс. до $29 тыс. В начале января рост курса ускорился, пишет interfax.by

На белорусском легальном сервисе по обмену криптовалют whitebird.io на вечер субботы установлен курс BYN 88 315,3 за один биткоин.





Бывший аналитик инвестбанков Bear Stearns и JPMorgan и один из наиболее известных экспертов по криптовалютам Тон Вейс в ролике, опубликованном на его YouTube-канале в декабре, спрогнозировал, что в 2021 году курс биткоина может вырасти до $100 тыс. А при благоприятном развитии событий - вплоть до $200-300 тыс.





По состоянию на 1 февраля 2012 года 1 биткоин стоил $4,9.



