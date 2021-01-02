Курс биткоина превысил отметку в 31 тысячу долларов. Это новый рекорд
Курс биткоина 2 января превысил отметку в 31 тысяч долларов. По данным сервиса Coinbase, по состоянию на 16.50 криптовалюта стоила 31 209 долларов за монету.
При этом, по данным сервиса Coinbase, по состоянию на 15.55 криптовалюта стоила 30 605 долларов за монету.
Биткоин существенно начал дорожать в ноябре. К примеру, в ночь на 6 ноября стоимость биткоина на бирже Binance установила новый двухлетний максимум в 15,96 тысячи долларов. После этого цена криптовалюты снизилась.
А 27 декабря биткоин подорожал до рекордных 27 тысяч долларов и обогнал Visa по рыночной стоимости, пишет finance.tut.by.
18:01 02/01/2021
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