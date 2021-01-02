Ставки подоходного налога повышаются до 13% на доходы физлиц от резидентов Парка высоких технологий, резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» и (или) совместной белорусско-китайской компании по развитию Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Повышенные ставки, как обещают чиновники, вводят на два года — до 1 января 2023-го. «Указанная мера направлена на консолидацию доходов бюджета для борьбы с COVID-19», — уточняют в Министерстве по налогам и сборам, комментируя новшества.

Проще говоря, те же работники ПВТ, которые сейчас платят подоходный налог по пониженной ставке в 9%, будут в случае введения изменений отчислять уже 13%.





Юрист Денис Алейников, один из авторов «ПВТ 2.0», ранее прокомментировал тогда еще возможное изменение по налогам следующим образом:





— В соответствии с пунктом 1 декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» государство гарантировало международному инвестиционному и технологическому сообществу, что специальный правовой режим Парка высоких технологий (включая налоговый) действует до 1 января 2049 года. Стабильность режима ПВТ на протяжении долгих лет — это наша главная ценность. Эту ценность мы ковали годами и не раз продавали иностранным инвесторам. Это — репутация. Репутация, которая сделала ПВТ ведущим ИТ-кластером Восточной Европы. Поднять налоги временно равно потерять репутацию навсегда. Об этом должно подумать Министерство финансов.





Многие другие участники рынка также негативно восприняли тогда еще возможные изменения по налогам, а теперь уже с 1 января уже реальное повышение.