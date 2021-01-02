Honda отзывает более миллиона автомобилей в Китае
Корпорация Honda объявила об отзыве в Китае более миллиона автомобилей из-за потенциальных проблем с топливным насосом.
Об этом со ссылкой на заявление Государственной администрации регулирования рынка пишет Синьхуа.
"Отзыв, которое начнется 31 марта 2021, включать 1,09 млн автомобилей, среди которых такие модели, как: Acura, Civic, Jade и другие", - говорится в материале.
Отмечается, что отзыв обусловлен дефективным импеллером, который может путем деформации и расширения войти в контакт с топливным насосом и вывести его из строя.
"В худшем случае это может привести к остановке двигателя во время движения автомобиля", - утверждает Синьхуа.
Отмечается, что неисправные детали будут заменены бесплатно для владельцев автомобилей.
Как ранее сообщало агентство, в конце прошлого года Honda объявила об отзыве 130 тысяч автомобилей в Канаде. Тогда корпорация объяснила этот шаг потенциальными проблемами с трансмиссией и программным обеспечением на некоторых моделях.
10:16 02/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение