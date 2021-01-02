Унитарное предприятие «Завод специальной электроники «Заряд» с российским капиталом является разработчиком и производителем электронных и электромеханических изделий, в том числе реле электронных, блоков коммутации, переключателей клавишных и автосветотехники для работы в тяжелых условиях эксплуатации. У предприятия уже имеется один производственный цех в агрогородке Друйск Браславского района. Часть основного оборудования уже закуплена, сейчас на объекте ведутся наладочные работы. Здесь создано 10 рабочих мест для жителей Браславского района. Пустить предприятие в строй планируют в первом полугодии 2021 года.





«Продукция этого предприятия будет преимущественно экспортно ориентированной и импортозамещающей. Основное направление поставок — Россия. В реализацию данного проекта инвестировано более Br503 тыс. В настоящее время предприятие ведет работу в сфере совместного производства ряда изделий с оршанским ОАО «Завод приборов автоматического контроля», — рассказала Елена Бабинская.





Дожили... 10 рабочих мест, а пропаганда рапортует, что открывается новый завод....







