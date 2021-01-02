+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Власти создают в Браславе 10 рабочих мест, но рапортуют, что это целый завод

В первой половине 2021 года завершится реализация инвестпроекта по производству специальной электроники для крупногабаритных машин, сообщила БЕЛТА заместитель председателя Браславского райисполкома Елена Бабинская.

Унитарное предприятие «Завод специальной электроники «Заряд» с российским капиталом является разработчиком и производителем электронных и электромеханических изделий, в том числе реле электронных, блоков коммутации, переключателей клавишных и автосветотехники для работы в тяжелых условиях эксплуатации. У предприятия уже имеется один производственный цех в агрогородке Друйск Браславского района. Часть основного оборудования уже закуплена, сейчас на объекте ведутся наладочные работы. Здесь создано 10 рабочих мест для жителей Браславского района. Пустить предприятие в строй планируют в первом полугодии 2021 года.

«Продукция этого предприятия будет преимущественно экспортно ориентированной и импортозамещающей. Основное направление поставок — Россия. В реализацию данного проекта инвестировано более Br503 тыс. В настоящее время предприятие ведет работу в сфере совместного производства ряда изделий с оршанским ОАО «Завод приборов автоматического контроля», — рассказала Елена Бабинская.

Дожили... 10 рабочих мест, а пропаганда рапортует, что открывается новый завод....
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]