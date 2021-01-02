Бикфордовы шнуры уже подожжены. Будут жертвы. Будет рост бедности. Будут останавливаться производства, уезжать производители и настоящие честные профессионалы.





Будут зиять пустотами бюджеты, балансы и карманы. Будет инфляция и девальвация.





Будет активная подготовка к катарсису экономики от токсичных руководителей, жадных схематозников и архаичных идеологов пути, который уже в начале XX века зашел в тупик.





Дизрупция в экономике, социалке в 2021 году будет такой большой, что на фоне политического кризиса, гуманитарной катастрофы есть реальный шанс освобождения Беларуси.





Так будет, если все те, кто присоединился к движение свободы в 2020 году, превратятся в активных агентов информационной, аналитической, сетевой (офф и онлайн) борьбы за тех, кто в уходящем году по разным причинам остался на диване, в коленно-локтевой позе, на побегушках у выгодополучателей ОМОНоэкономики.





Вот 10 основных экономически итогов Беларуси в 2020 году:





1. Обнуление доверия населения и бизнеса к Государству. Убытки — миллиарды долларов, сотни тысяч беженцев, исход десятков тысяч предпринимателей. Социальный контракт власти с населением, регуляторный контракт с бизнесом разорваны в клочья и выброшены в мусорку.





2. Люди и бизнес — наедине с коронавирусом. Указ президента от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» — самый неадекватный документ 2020 года.





3. Проедание будущего: Госдолг ~+ 30%. На погашение кредитов было направлено почти BYN60 млрд. или 28,8% выручки, в промышленности – BYN38,4 млрд. Долги по кредитам + 24,5%, до BYN97,5 млрд.





4. Резкое ухудшение финансов предприятий и домашних хозяйств. Убытки рост за 10 месяцев в 6,3 раза, до BYN6,4 млрд, рост количества убыточных предприятий — на 26,8%, падение чистой прибыли — на 58,8%.





Строительство сработало с убытками минус BYN2 млрд. Убытки в строительстве выросли в 12,8 раз, у гостиниц и общественного питания — в 15 раз.





К началу 2021г. почти у половины белорусов не останется сбережений.





5. Рост объёма токсичных активов и замороженного капитала. Дебиторка — + 21,7%, до BYN50,3 млрд., внешняя дебиторка — + 44,7%, до BYN13,7 млрд. Складские запасы — BYN5,3 млрд, почти 70% среднемесячного объёма производства.





6. Провал дедолларизации. ~75% населения Беларуси продолжает «сидеть» в $-долларе. Валютные депозиты населения в январе- ноябре 2020г. сократились на $1,7 млрд. или на 22,5%





7. Провал диверсифика и внешней торговли. Экспорт — минус 14,6% импорт — минус 18,6%. Доля ЕС в экспорте товаров упала до 17,8%.





8. Инвестиционная засуха. В страну, где «иногда не до законов», серьёзные инвестиции никогда не пойдут. Ухудшение рейтинга инвестиционных, кредитных рисков на фоне национализации Белгазпромбанка.





9. Увеличение рисков инфляции и макроэкономической дестабилизации. На 01.01.2020г. курс BYN/$ был BYN2,1085, на 29 декабря 2020г. он составил BYN2,5736. Девальвация – 22%. Инфляционные ожидания населения в конце 2020г. – под 20%.





10. Резкий рост моральной угрозы в экономической политике. Долги прощают убыточным, преференции и льготы раздают богатым и блатным, иностранцам — особые условия работы в нашей стране.





Честному, малому, отечественному белорусскому производителю без номенклатурно-силовых связей — худшие условия работы...»