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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Бикфордовы шнуры уже подожжены. Будут жертвы. Будет рост бедности»

«Такого года не было в истории нашей страны, — отмечает экономист Ярослав Романчук. — Именно в нем были заложены мощные бомбы замедленного действия под фундамент нынешней порочной системы. Они обязательно взорвутся.

«Бикфордовы шнуры уже подожжены. Будут жертвы. Будет рост бедности»
Бикфордовы шнуры уже подожжены. Будут жертвы. Будет рост бедности. Будут останавливаться производства, уезжать производители и настоящие честные профессионалы.

Будут зиять пустотами бюджеты, балансы и карманы. Будет инфляция и девальвация.

Будет активная подготовка к катарсису экономики от токсичных руководителей, жадных схематозников и архаичных идеологов пути, который уже в начале XX века зашел в тупик.

Дизрупция в экономике, социалке в 2021 году будет такой большой, что на фоне политического кризиса, гуманитарной катастрофы есть реальный шанс освобождения Беларуси.

Так будет, если все те, кто присоединился к движение свободы в 2020 году, превратятся в активных агентов информационной, аналитической, сетевой (офф и онлайн) борьбы за тех, кто в уходящем году по разным причинам остался на диване, в коленно-локтевой позе, на побегушках у выгодополучателей ОМОНоэкономики.

Вот 10 основных экономически итогов Беларуси в 2020 году:

1. Обнуление доверия населения и бизнеса к Государству. Убытки — миллиарды долларов, сотни тысяч беженцев, исход десятков тысяч предпринимателей. Социальный контракт власти с населением, регуляторный контракт с бизнесом разорваны в клочья и выброшены в мусорку.

2. Люди и бизнес — наедине с коронавирусом. Указ президента от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» — самый неадекватный документ 2020 года.

3. Проедание будущего: Госдолг ~+ 30%. На погашение кредитов было направлено почти BYN60 млрд. или 28,8% выручки, в промышленности – BYN38,4 млрд. Долги по кредитам + 24,5%, до BYN97,5 млрд.

4. Резкое ухудшение финансов предприятий и домашних хозяйств. Убытки рост за 10 месяцев в 6,3 раза, до BYN6,4 млрд, рост количества убыточных предприятий — на 26,8%, падение чистой прибыли — на 58,8%.

Строительство сработало с убытками минус BYN2 млрд. Убытки в строительстве выросли в 12,8 раз, у гостиниц и общественного питания — в 15 раз.

К началу 2021г. почти у половины белорусов не останется сбережений.

5. Рост объёма токсичных активов и замороженного капитала. Дебиторка — + 21,7%, до BYN50,3 млрд., внешняя дебиторка — + 44,7%, до BYN13,7 млрд. Складские запасы — BYN5,3 млрд, почти 70% среднемесячного объёма производства.

6. Провал дедолларизации. ~75% населения Беларуси продолжает «сидеть» в $-долларе. Валютные депозиты населения в январе- ноябре 2020г. сократились на $1,7 млрд. или на 22,5%

7. Провал диверсифика и внешней торговли. Экспорт — минус 14,6% импорт — минус 18,6%. Доля ЕС в экспорте товаров упала до 17,8%.

8. Инвестиционная засуха. В страну, где «иногда не до законов», серьёзные инвестиции никогда не пойдут. Ухудшение рейтинга инвестиционных, кредитных рисков на фоне национализации Белгазпромбанка.

9. Увеличение рисков инфляции и макроэкономической дестабилизации. На 01.01.2020г. курс BYN/$ был BYN2,1085, на 29 декабря 2020г. он составил BYN2,5736. Девальвация – 22%. Инфляционные ожидания населения в конце 2020г. – под 20%.

10. Резкий рост моральной угрозы в экономической политике. Долги прощают убыточным, преференции и льготы раздают богатым и блатным, иностранцам — особые условия работы в нашей стране.

Честному, малому, отечественному белорусскому производителю без номенклатурно-силовых связей — худшие условия работы...»
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