



С 1 января 2021 года и до 1 января 2023-го областные Советы депутатов могут вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска, пишет the-village.me . Говорится, что налог на выезд вводят «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19».





Когда нужно будет платить налог

Решение о введении сбора будут принимать областные Советы депутатов. Если местная власть такого решения не примет, беларусам не придется платить налог: «При отсутствии решения областного Совета депутатов, устанавливающего ставку сбора, ставка считается равной нулю». То есть на сегодняшний день беларусам не нужно платить налог на выезд, потому что местные власти не принимали такого решения.





«Решения областных Советов депутатов о введении сбора вступают в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем их официального опубликования, без учета положений пункта 3 статьи 12 Налогового кодекса».





Кто должен платить сбор за выезд из Беларуси

«Плательщиками сбора признаются водители принадлежащих организациям или физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, транспортных средств, пересекающих Государственную границу Республики Беларусь в пунктах пропуска. Под транспортным средством понимается механическое транспортное средство, имеющее не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин».





Сколько денег нужно будет платить, если сбор введут

«Ставки сбора устанавливаются областными Советами депутатов, в том числе в зависимости от максимально разрешенной массы транспортного средства, В ПРЕДЕЛАХ 3 БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН за пересечение Государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска одним транспортным средством независимо от количества пассажиров в этом транспортном средстве».





«Уплата сбора осуществляется в беларуских рублях до пересечения или при пересечении Государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска исходя из размера базовой величины, действующего на дату уплаты сбора. Водитель транспортного средства, выезжающего из Республики Беларусь в пункте пропуска, представляет документ, подтверждающий уплату сбор».





Кого освободят от уплаты налога

«Главы государства и Правительства Республики Беларусь, члены парламентских, правительственных и иных официальных делегаций Республики Беларусь, Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь и других государственных органов;





главы государств и правительств, члены парламентских, правительственных и иных официальных делегаций, лица, прибывшие в Республику Беларусь по приглашениям Президента Республики Беларусь, Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь и других государственных органов;





сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь в иностранных государствах, документированные дипломатическими и служебными паспортами, а также члены их семей;





сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений, иных официальных представительств иностранных государств, международных организаций и межгосударственных образований, их представительств и органов и члены их семей;





лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов;





лица, сопровождающие умерших для захоронения в процессе перевозки гробов (урн) с их телами (останками);





инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица;

участники Великой Отечественной войны при наличии подтверждающих документов;





участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;





лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, при наличии подтверждающих документов;





участники спортивных и спортивно-массовых, культурных, образовательных мероприятий при наличии подтверждающих документов;





иные категории лиц, определенные областными Советами депутатов».