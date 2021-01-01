







Задолженность белорусов перед банками на конец 2020 года составляет 15 594,4 миллионов рублей. Сюда входят потребительские кредиты, кредиты на недвижимость и кредиты, приобретенные банками по правам требования. За год эта цифра увеличилась на 12.87%.





Львиную долю всей задолженности (63.58%) составляют кредиты, взятые белорусами на покупку недвижимости. И если задолженность по кредитам, приобретенным банками по правам требования, продолжает снижаться, а задолженность по потребительским кредитам вышла на уровень начала года (рост всего лишь 1.96%), то задолженность по кредитам на недвижимость выросла на 15.72%.





Всего в 2020 году (по состоянию на первое декабря) было выдано 1 969,7 миллионов рублей кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. Причем, по информации Нацбанка, выдавались они физлицам равномерно на протяжении всего года, даже тогда, когда банки объявили о приостановке кредитования недвижимости.





А вот по просроченной задолженности картина абсолютно противоположная. Люди больше не платят по потребительским кредитам, чем по кредитам на недвижимость. По всем видам кредитов просроченная задолженность составляет 54,2 миллиона рублей. Из них 98.33% — это задолженность по потребительским кредитам.





Размер просроченной задолженности с начала года увеличился на 59.88%. Почти такой же показатель роста просроченной задолженности по потребительским кредитам. Просроченная задолженность по кредитам на недвижимость на начало декабря составила все лишь 1.1 миллион рублей. За год этот показатель увеличился почти на 50%. Первого января 2020 просроченная задолженность составляла лишь 0.6 миллионов рублей.