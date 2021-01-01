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Установлены ставки налога на сдачу квартир в наем

Законом об изменениях в Налоговый кодекс установлены новые ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, уплачиваемого за сдачу квартир и другой недвижимости в наем. Документ опубликован на Национальном правовом интернет портале.


В Минске налог составляет:

34,3 рубля — за комнату при сдаче квартиры, за садовый домик и дачу,
11,1 рубля — за машиноместо в металлическом или деревянном гараже,
14,2 рубля — за железобетонный или кирпичный гараж,
5,6 рубля — за квадратный метр других нежилых помещений.

В областных центрах ставки следующие:

32,2 рубля — за комнату при сдаче квартиры, за садовый домик и дачу,
8,9 рубля — за машиноместо в металлическом или деревянном гараже,
12,2 рубля — за железобетонный или кирпичный гараж,
4,4 рубля — за квадратный метр других нежилых помещений.

В Барановичах, Бобруйске, Борисове, Жлобине, Жодино, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Орше, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слуцке, Солигорске налог определен в:

21,1 рубля — за комнату при сдаче квартиры, за садовый домик и дачу,
5,6 рубля — за машиноместо в металлическом или деревянном гараже,
7,8 рубля — за железобетонный или кирпичный гараж,
3,4 рубля — за квадратный метр других нежилых помещений.

В иных городах областного, районного подчинения и ПГТ ставки составляют:

15,5 рубля — за комнату при сдаче квартиры, за садовый домик и дачу,
4,4 рубля — за машиноместо в металлическом или деревянном гараже,
5,6 рубля — за железобетонный или кирпичный гараж,
3,4 рубля — за квадратный метр других нежилых помещений.
В иных населенных пунктах и территориях:

11,1 рубля — за комнату при сдаче квартиры, за садовый домик и дачу,
3,4 рубля — за машиноместо в металлическом или деревянном гараже,
4,4 рубля — за железобетонный или кирпичный гараж,
2,2 рубля — за квадратный метр других нежилых помещений.
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