+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

89% изъятой «санкционки» прибыло в Россию из Беларуси

Большая часть изъятой санкционной продукции растительного происхождения попала в Россию из Беларуси. К таким выводам пришел Россельхознадзор, подводя итоги работы в области фитосанитарного и семенного контроля за 2020 год.



Россельхознадзором в 2020 году изъято и уничтожено 2,46 тыс. тонн растительной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России, при этом 89% товаров поступило из Республики Беларусь, говорится в пресс-релизе российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Напомним, в России указом президента с 6 августа 2015 года введен запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. Контрабандная продукция подлежит уничтожению.
Reform.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]