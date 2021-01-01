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Планы Минтранса: Неман и Августовский канал должны занять свою нишу в судоходстве

Задача "Гродненского участка" - занять свою нишу в развитии судоходства по Неману и Августовскому каналу. Такое мнение высказала заместитель министра транспорта и коммуникаций Наталья Александрович при посещении филиала "Гродненский участок" Республиканского унитарного днепро-двинского предприятия водных путей "Белводпуть", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.



"В настоящее время проводится работа по реформированию отрасли водного транспорта, в том числе прорабатываются перспективные направления развития гродненского региона. Задача "Гродненского участка" - не остаться в стороне происходящих процессов и занять свою нишу в развитии судоходства по реке Неман и Августовскому каналу", - отметила Наталья Александрович во время общения с трудовым коллективом.

В свою очередь начальник филиала Александр Маскалевич проинформировал о результатах работы предприятия в текущем году, планах на предстоящий год и вопросах, которые необходимо решить для достижения запланированных результатов.

В заключение замминистра обсудила вопросы общественно-политической обстановки в организации и ответила на интересующие работников вопросы.
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