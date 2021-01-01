Сербия запустила ветку «Турецкого потока»

По словам господина Вучича, Сербия может сэкономить на этом более $70 за 1 тыс. кубометров газа. «Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за 1 тыс. кубометров будет $155 на входе из Болгарии плюс от $12 до $14 транспортных расходов в нашей сети, ранее это было $240»,— сказал глава государства (цитата по ТАСС), пишет kommersant.ru





Церемония запуска газопровода прошла утром 1 января. В ней приняли участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович, а также представители российских компаний, которые строили газопровод.





В 2019 году Сербия купила у «Газпрома» 2,135 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2020 года — 960 млн куб. м.





«Балканский поток» продолжает газопровод «Турецкий поток», который проходит по дну Черного моря от России до Турции. Оттуда газ экспортируют в Грецию, Болгарию и Северную Македонию. Власти Сербии планировали запустить «Балканский поток» в ноябре, но ввод отложили. Ранее газ в Сербию из России поступал через Украину и Венгрию.



