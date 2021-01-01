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Беларусь заключила контракт на поставку азербайджанской нефти

SOCAR Trading ("дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR) и БНК (Белорусская нефтяная компания) заключили долгосрочный контракт на поставку азербайджанской нефти, сообщили РИА Новости в SOCAR.



"SOCAR Trading заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы", - сказали в компании.

При этом местное агентство Репорт сообщает, что в 2020 году SOCAR Trading поставила в Беларусь около 1 миллиона тонн Azeri Light, а также других сортов нефти.

"По имеющейся информации, в 2021 году объемы поставки нефти на белорусские НПЗ могут быть такими же или даже больше", - пишет агентство.

В настоящее время Беларусь диверсифицирует поставки нефти на два своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Беларусь также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. В частности, Минск с начала 2020 года закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.
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