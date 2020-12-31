C 1 января увеличивается базовая величина. А значит вырастут штрафы
Совет министров повысил базовую величину до 29 рублей. Решение вступит в силу с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба правительства.
Сейчас размер базовой величины составляет 27 рублей. Таким образом, она увеличится на 2 рубля.
К базовой величине привязаны размеры налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат, в том числе пособий по безработице. Также она используется для категоризации размеров ущерба в уголовном праве.
16:00 31/12/2020
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