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В Беларуси с 1 января повышаются минимальные цены на алкоголь

Предельные минимальные цены на алкогольную продукцию изменяются с 1 января 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.



Так, предельная минимальная отпускная цена на этиловый спирт с учетом акциза на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере Br74,43 за декалитр безводного спирта. Таким образом, она увеличена на Br2,5. Минимальная отпускная цена за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40% составит Br5,05, розничная - Br6,68 (рост на 16 и 21 копейку соответственно). 

Кроме того, предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии установлена в размере Br3,09 за 0,7 литра крепостью 18%. Ранее она составляла Br2,99. Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.
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