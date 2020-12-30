В прогнозах на 2020 год высказывалось предположение, что курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже будет находиться в пределах 2-2,2 белорусских рубля, но был отмечен рост вероятности мирового кризиса, способный привести к девальвации рубля. Реализовался второй сценарий – с кризисом и девальвацией. Кризисов было даже два – на рынке нефти в связи и с ценовой войной, объявленной Саудовской Аравией всем остальным нефтедобывающими странами, а затем последовал кризис в мировой экономике в связи с пандемией коронавируса.





При этом в течение года выяснилось, что белорусский рубль оказался привязанным к российскому рублю, и девальвировался вместе с ним. В результате по данным на 29 декабря 2021 года средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже вырос на 21,9% (до 2,5708 рубля за доллар), евро – на 33,2% (до 3,0234 рубля за евро), а курс российского рубля поднялся всего на 2,7% (до 3,4914 белорусских рубля за 100 российских).





Такая привязка рублей несколько упрощает прогноз на 2021 год. Во-первых, надо рассмотреть возможность ухода нашего рубля в независимое плавание. А, во-вторых, оценить динамику курса российской валюты против доллара.





Внешние заимствования необходимы

Каких-либо веских причин для отказа от следования белорусского рубля за российским не видно, так как в целом состояние финансового рынка РБ выглядит довольно устойчивым.





В частности, внешняя торговля обеспечивает устойчивое поступление валюты в страну. Сальдо внешней торговли Беларуси является положительным, и по итогам десяти месяцев текущего года оно достигло 1,78 млрд. долларов.





Оттока инвестиций из страны не наблюдается, и те компании, которые работали в нашей стране, в основном, продолжают это делать. По данным платежного баланса РБ за три квартала текущего года, подготовленным Национальным банком, поступление прямых иностранных инвестиций в экономику РБ (с учетом изъятия) составило 1,2 млрд. долларов, что оказалось даже на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Правда, большую часть данных инвестиций составила реинвестированную прибыль белорусских финансовых и нефинансовых организаций в размере 1 млрд. долларов против 0,6 млрд. долларов за январь – сентябрь 2019 года. То есть реальной валюты Беларусь не получила. А прямые инвестиции в форме инструментов участия в капитале (с учетом изъятия) составили всего 191,8 млн. долларов – на 33,3 % меньше, чем за январь – сентябрь 2019 года.





Но иностранные инвесторы оставляют в стране не все заработанное. Всего нерезидентам РБ за три квартала было начислено доходов к выплате на 3 млрд. дол ров, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 18,5%. Из них начисленные к выплате реинвестированные доходы от прямых инвестиций составили 1 млрд. долларов, в то время как начисленные к выплате проценты по внешним долговым обязательствам РБ – 998 млн. долларов, а дивиденды – 959,4 млн. долларов.





Внешние поступления от зарубежных активов РБ намного меньше этих величин. Объем инвестиционных доходов к получению от активов, размещенных за рубежом, составил за январь-сентябрь 0,2 млрд. долларов, а доходы жителей Беларуси от внешней трудовой деятельности в чистом выражении – 0,4 млрд. долларов.





Судя по приведенным выше данным, доход белорусских предприятий от внешней торговли примерно соответствует их выплатам иностранным инвесторам. То есть они работают в ноль.





Но Беларуси валюта будет нужна еще для обслуживания внешнего долга и удовлетворения спроса населения на нее.





Что касается внешнего долга, то правительство уверяет, что проблем с ним в 2021 году не будет. На выплаты по государственному долгу планируется направить 8 млрд. рублей. На погашение уйдет 4,9 млрд. рублей, а на обслуживание – 3,1 млрд. рублей. Большая часть расходов будет осуществлена в иностранной валюте: 3 млрд. долларов. Из них на погашение уйдет 1,9 млрд. долларов, а на обслуживание – 1,1 млрд. долларов.





На внешних финансовых рынках правительство Беларуси собирается привлечь 775 млн. долларов, а на внутреннем рынке – 200 млн. долларов. Кроме того, на выплаты по государственному долгу планируется направить средства, которые должны возвратить в бюджет организации, получавших их из средств иностранных кредиторов, в сумме 564,6 млн. рублей, а также остатки средств республиканского бюджета в размере 1,86 млрд. рублей.





Все эти планы выглядят вполне реальными. Несколько сложнее вопрос с приобретением валюты населением. За январь-ноябрь текущего года физические лица купили валюты на 1,74 млн. долларов больше, чем продали. Но столь значительный спрос на валюту объясняется форс-мажорными обстоятельствами – девальвацией рубля и политическим кризисом. Поэтому можно ожидать, что в 2021 году спрос на валюту в чистом выражении снизится, судя по ее покупке в спокойные месяцы, примерно до 1 млрд. долларов.





Таким образом, для сбалансирования валютных потоков в РБ в 2021 году, если ситуация в ее экономике и на финансовом рынке останется такой же, как в 2020 году, правительству и предприятиям РБ придется увеличить внешние заимствования примерно на 1 млрд. долларов, либо сократить на такую же величину свои валютные резервы. Резервы и запасы вполне позволяют этот сделать.





Но не исключено, что в 2021 году состояние внешней торговли РБ улучшится, так как улучшаются отношения с РФ. В частности, президент РБ Александр Лукашенко согласился на российские условия покупки нефти, то есть срыва объемов ее переработки не будет. К тому же, цены на нефть вполне могут остаться на сравнительно высоком уровне в связи с ожидаемым завершением пандемии.





Российский рубль может подорожать

Таким образом, если Александр Лукашенко не поссорится в очередной раз с президентом России Владимиром Путиным, валютный рынок РБ удастся сохранить стабильным за счет сравнительно небольшого увеличения объемов внешних заимствований или сокращения резервов предприятий или государства.





Правительство, похоже, на это рассчитывает, так как согласно целевому сценарию развития экономики Беларуси, в 2021 году среднегодовой курс доллара должен составить 2,5678 рубля, а среднегодовая цена на нефть марки URALS – 40 долларов за баррель.





Но возможная сбалансированность валютных потоков в РБ вовсе не гарантирует стабильности белорусскому рублю, так как из-за его привязки к российскому, в случае очередного обвала курса последнего против доллара, он опять утянет за собой и белорусский рубль.





Впрочем, большинство экспертов неприятных сюрпризов для российской валюты не ожидает. В частности, аналитики Deutsche Bank считают, что к концу 2021 года курс доллара опустится до 70 рублей, причем снижение начнется уже в первом квартале текущего года, в связи с сезонными факторами.





Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова полагает, что при цене нефти в 50 долларов за баррель, справедливый курс доллара составляет 67 российских рублей за доллар, но ожидает, что курс в 2021 году будет находиться в интервале 70-75 рублей за счет премии за риск санкций.





Но не все прогнозы столь оптимистичны. Аналитик Уралсиба Алексей Девятов считает, что средний курс доллара в 2021 году составит 78 рублей. Он прогнозирует резкое усиление антироссийской риторики в США весной-летом 2021 года, что может привести к выводу иностранного капитала из России.





Все эти прогнозы предполагают постепенную нормализацию состояния мировой экономики. Но если ее постигнет очередной кризис, чего нельзя исключить, то российский рубль вполне способен вновь девальвироваться, так как правительство России считает девальвацию нормальным явлением и не умеет пользоваться другими способами борьбы с экономическими кризисами.