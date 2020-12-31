







В ежемесячном режиме статорганы публикуют только сведения о динамике товарооборота общепита. Но даже по этим данным понятно, что заведения общественного питания проживают не лучшее время. За 11 месяцев продажи общепита обвалились на 19,3% к 2019 году. При этом в ноябре падение было более глубоким — минус 24,8%. Негативно сказывается вторая волна коронавируса и общий кризис в белорусской экономике. Финансовые результаты появляются с некоторым запозданием по сравнению с цифрами о продажах. В декабре становится доступной статистика за 10 месяцев.





По итогам 10 месяцев выручка крупных и средних гостиниц и ресторанов упала на 18,3% в номинале. Если добавить сюда еще и рост потребительских цен, то реальное снижение выручки составит 22,4%. Флагманам HoReCa не удается выйти на стабильную прибыль с продаж в 2020 году. Убыток от реализации в рассматриваемом периоде составил 20,6 млн BYN. Поскольку прибыли от реализации нет, то и средняя рентабельность продаж в отрасли отрицательна — минус 2,4% против +5,6% в 2019 году. Средняя рентабельность по экономике при этом остается положительной — 7,8%.





В секторе гостиниц и ресторанов чрезвычайно высокая доля нерентабельных и низкорентабельных компаний. По итогам 10 месяцев таких предприятий набралось 87,4%, из которых 57% были убыточны, а 30,4% имели рентабельность в пределах 0–5%.





Больше нигде в белорусской экономике нет такой плохой картины по убыточным компаниям. Ближайшие «преследователи» гостинично-ресторанного бизнеса — это энергетика с долей 37,3% и образование с долей 37%.





Конечный финансовый результат работы компании характеризует чистая прибыль (или убыток). На размер прибыли (убытка) кроме продажи продукции влияют платежи по долгам и курсовые разницы. За 10 месяцев отрасль HoReCa накопила чистый убыток в размере 406,5 млн BYN (в 2019 году была чистая прибыль 26,9 млн BYN). Суммарные долги гостиниц и ресторанов Беларуси на 1 ноября составили 2,105 млрд BYN. С начала 2020 года они выросли на 28,3%.











