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Honda прекратит поставки машин в Россию в 2022 году

Дочерняя компания японского автопроизводителя Honda - "Хонда Мотор Рус" – прекратит поставки автомобилей в Россию в течение 2022 года, об этом говорится в сообщении компании.

"ООО "Хонда Мотор РУС" (ХМР) объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года", - сообщил поставщик.


Такое решение, по информации компании, было продиктовано стратегией развития автобизнеса японского автопроизводителя. Новый план направлен на реструктуризацию в условиях изменений автоиндустрии в мире.

Отмечается, что ХМР сохранит свое присутствие на российском рынке – в частности в области продаж мотоциклов и силовой техники, а также будет заниматься послепродажным обслуживанием автомобилей.

Honda за время своего присутствия на российском рынке не создавала в стране сборочное производство автомобилей, в отличие от конкурентов из Nissan, Toyota и Mitsubishi. Модельный ряд Honda представлен в России двумя кроссоверами – CR-V и Pilot.
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