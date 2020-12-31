Honda прекратит поставки машин в Россию в 2022 году

"ООО "Хонда Мотор РУС" (ХМР) объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года", - сообщил поставщик.









Такое решение, по информации компании, было продиктовано стратегией развития автобизнеса японского автопроизводителя. Новый план направлен на реструктуризацию в условиях изменений автоиндустрии в мире.





Отмечается, что ХМР сохранит свое присутствие на российском рынке – в частности в области продаж мотоциклов и силовой техники, а также будет заниматься послепродажным обслуживанием автомобилей.





Honda за время своего присутствия на российском рынке не создавала в стране сборочное производство автомобилей, в отличие от конкурентов из Nissan, Toyota и Mitsubishi. Модельный ряд Honda представлен в России двумя кроссоверами – CR-V и Pilot.



