МАРТ сохраняет ценовое регулирование на социально значимые товары









Ценовое регулирование вводится путем установления ограничений:





производителям – предельного максимального норматива рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь – ноябрь 2020 года (по плодоовощной продукции – в целом за 2019 год) или не более 10 процентов;





оптовой и розничной торговле – предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).





При этом ужесточены подходы к регулированию отпускных цен импортеров: установлены предельные максимальные надбавки. Такое решение принято для ограничения негативного влияния от роста цен на продовольственные товары на внешних рынках и, прежде всего, – товаров, которые в Беларуси не производятся или производятся в недостаточном количестве (овощи в зимний период, крупы, рыба, масло растительное и др.).



