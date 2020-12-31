Беларусь получила первый транш российского кредита
Беларусь получила первый транш российского госкредита, сообщила пресс-служба Минфина Беларуси.
«30 декабря 2020 г. на счет Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США», - говорится в сообщении.
Кредит предоставлен согласно Соглашению между правительством Беларуси и правительством России от 21 декабря 2020 года.
Второй транш государственного кредита в сумме 0,5 млрд. долларов будет перечислен в 2021 году.
08:48 31/12/2020
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