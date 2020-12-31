+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Беларусь получила первый транш российского кредита

Беларусь получила первый транш российского госкредита, сообщила пресс-служба Минфина Беларуси.

«30 декабря 2020 г. на счет Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США», - говорится в сообщении.

Кредит предоставлен согласно Соглашению между правительством Беларуси и правительством России от 21 декабря 2020 года.

Второй транш государственного кредита в сумме 0,5 млрд. долларов будет перечислен в 2021 году.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]