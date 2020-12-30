Такое решение принял Экономический суд Гомельской области, открывший конкурсное производство по делу о банкротстве.





Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.





Постановлением суда управляющим по делу назначено гомельское ООО «Инвестиционная компания «Советник», которому должник в лице ОАО «Салео-Гомель» передал всю бухгалтерскую и прочую документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности.





Управляющему поручено совершить ряд действий, в том числе, провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО, представить суду список имущества и долгов и разработать план санации или ликвидации должника.





И, конечно же, уведомить всех кредиторов об открытии конкурсного производства. А кредиторов очень много.





Как ранее сообщали « Сильные Новости », на начало апреля задолженность «Салео-Гомель» по кредитам и займам превышала 73 млн. руб., а на конец августа претензии к ОАО имели более 80 кредиторов, которым предприятие задолжало. В числе самых крупных были «Беларусбанк» и «Гомельэнерго».





Напомним, в прошлом «Салео-Гомель» был известен как ОАО «Гидропривод». В августе 2014 года акции завода были приобретены ООО «Салео» — управляющая компания холдинга, и он вошел в состав холдинга «Салео».





[Заместителем председателя совета директоров холдинга является экс-сенатор и председатель совета директоров ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» Александр Шакутин, которого называют «белорусским олигархом» и даже «кошельком Лукашенко». Шакутин находится под санкциями Евросоюза].





В сентябре 2014 года к ОАО «Гидропривод» было присоединено предприятие ООО «Хорда-Гидравлика», а в марте 2015 года ОАО «Гидропривод» переименовано в ОАО «Салео-Гомель».

Что особо примечательно, приватизация «Гидропривода» прошла по указу Лукашенко без проведения конкурсных торгов. До продажи Шакутину предприятие работало с прибылью.

Рассчитывать на помощь холдинга «Салео-Гомель» не может. Руководство головной организации также вынуждено было обратиться в экономический суд с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве).





В настоящее время ООО «САЛЕО» — управляющая компания холдинга» находится в процедуре санации. По плану антикризисного управляющего к 2028 году ООО должно выйти на прибыль. В текущем году убытки превысили 15 млн. руб.





К месту заметить, что в интервью «Народной воле» Александр Шакутин сообщил , что из-за проблем с «Салео» по инициативе банков-кредиторов в судебном порядке были арестованы его недвижимость, автомобиль и ему запрещен выезд за границу.





Судебное разбирательство по делу о банкротстве ОАО «Салео-Гомель» назначено на 8 февраля 2021 года. По состоянию на 1 ноября на предприятии работало 792 человека.