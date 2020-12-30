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Власти Минска насчитали 67 тыс. «тунеядцев»

В базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, находятся 67 тысяч минчан, из которых 12,7 тысяч не работают больше 10 лет.



Такие цифры приведены в телеграм-канале Мингорисполкома со ссылкой на данные комитета по труду, занятости и социальной защите.

«Есть определенная категория граждан, которая принципиально не желает работать, на предложения о помощи в поиске подходящих вакансий отвечает отказом. И это неприемлемая позиция: граждане, которые получают определённые льготы и пользуются социальными благами, должны вносить свой посильный вклад в развитие общества», – заявил глава Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Он посетовал, что среди незанятых в экономике числятся граждане, которые не работают достаточно длительное время, но при этом имеют неплохое жилье, автомобили и прочие материальные ценности, однако налоги и взносы в фонд социальной защиты не платят.

«В этом вопросе необходимо принимать принципиально жесткие меры», – заключил он, потребовав результаты до конца января.

Власти Минска также предлагают усилить налоговый контроль по выявлению сокрытых от налогообложения доходов и их обязательного декларирования, ужесточить подход в части оплаты жилищно-коммунальных услуг для всех неработающих граждан трудоспособного возраста.
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