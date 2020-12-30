В Нигерии наступил голод на фоне COVID-19





Власти считают, что такой запрет предотвратит распространение коронавируса.





Помимо этого, коренные жители Нигерии вынуждены находиться в лагерях беженцев, где не хватает как еды, так и воды. Усугубляют ситуацию и экстремальные погодные условия.





Напомним, ООН назвала страны, которым угрожает голод. Во всех указанных странах происходят вооруженные конфликты и это усугубляет ситуацию с продовольственной безопасностью для местного населения.





Ранее в ООН сообщили, что следующий год будет катастрофическим. По данным организации уже сейчас из-за вооруженных конфликтов и пандемии коронавируса голодают 270 млн человек.