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Минэнерго Беларуси подумает о едином тарифе на газ для населения

Глава Министерства энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что в течение 2021 года будет рассмотрен вопрос о едином тарифе на газ для физлиц. Речь о том, чтобы убрать сезонность в тарификации.




По словам Каранкевича, это уже обсуждалось с МАРТ.

Предлагалось уйти от дифференцированных и выйти на усредненный тариф. Пока такой подход не был поддержан.

Но есть поручение Совмина подготовить предложения в следующем году.
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