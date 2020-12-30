Кто из белорусов мог рассчитывать на самые большие дивиденды в России по итогам 2019 года, подсчитал Tut.by.





Елена Лагун





Самый большой ожидаемый доход, если рассчитать долю в компании на полученную чистую прибыль, зафиксирован по итогам прошлого года у гражданки Беларуси Елены Лагун — 933,7 млн российских рублей.





В 2019 году она являлась владельцем долей в нескольких торговых и сервисных компаниях, занимающихся продвижением и обслуживанием на российском рынке техники жодинского «БЕЛАЗ-холдинга». Наибольший ожидаемый доход Елене Лагун обеспечили 30% в московской дилерской компании «Белаз-24». Интересно, что такая же по размеру доля в «Белаз-24» принадлежит гражданину России, бывшему водителю Юрия Чижа Евгению Черненькому.





В российских СМИ Елену Лагун называют супругой бывшего генерального директора АО «Торговый дом «БЕЛАЗ» Виктора Кулуева. Он тоже входит в наш рейтинг.





Александр Мошенский





Примерно в 500 млн российских рублей можно оценить ожидаемый доход с российского рынка для Александра Мошенского и его семьи.





Всего контролируемые бизнесменом компании («Русское море», «Союзрыба», «Савушкин продукт», «Савушкин продукт-Москва» и др.) заработали в прошлом году 567,0 млн российских рублей чистой прибыли. Но нужно учитывать, что в «Санта Бреморе» присутствует миноритарий, а в «Савушкином продукте» — другие акционеры.





Большую часть чистой прибыли в российском бизнесе Александра Мошенского сгенерировал ногинский рыбоперерабатывающий завод «Русское море» — 467,8 млн российских рублей.





Юрий Хомич





Непубличный бизнесмен вместе со своим партнером Игорем Подгорным являются владельцами нескольких зарегистрированных в Смоленске компаний по торговле автомобильной и сельскохозяйственной техникой.





Чистая прибыль самого успешного их бизнеса «Автотехинмаша», который в числе прочего поставляет в Россию продукцию «БЕЛАЗ-холдинга», превысила 700 млн российских рублей.





Ожидаемый доход на доли Юрия Хомича во всех бизнесах составил 392,9 млн российских рублей.





Игорь Подгорный





Разница по вкладу в уставный фонд головной компании «Промышленная группа «Мегаполис» (ранее она называлась «Белтехснаб») между ним и Юрием Хомичем незначительная, поэтому отрыв от партнера почти незаметен — 392,7 млн российских рублей.





«ПГ Мегаполис» является также совладельцем (85%) Торгового дома «Бобруйскагромаш». Второй собственник этого российского дистрибьютора — Президентский спортивный клуб.





Виктор Кулуев





Упоминавшийся выше Виктор Кулуев занял в нашем рейтинге пятое место. Его ожидаемый доход на доли в сотрудничающих с «БЕЛАЗ-холдингом» российских компаниях («Б-24 Майнинг» и «Горнотранспортная компания-Дальний Восток») составил 285,9 млн российских рублей.





Виктор Кулуев долгое время возглавлял АО «Торговый дом «БЕЛАЗ» (Москва), наделенное статусом генерального дистрибьютора жодинской техники. Владельцами торгового дома являются «БЕЛАЗ-холдинг», Президентский спортивный клуб и российская компания «Уралбелазсервис».





Алеся Бережная





До осени этого года Алеся Бережная числилась владельцем 100%-ной доли в зарегистрированной в Москве компании «Ресурс Танкер». Доля была оформлена на нее в конце 2018 года, а основала (в 2015 году) и ранее владела «Ресурс Танкером» компания «Красный Бор» бизнесмена Николая Воробья.





В качестве сферы деятельности «Ресурс Танкера» указана «деятельность морского грузового транспорта», а на сайте компании уточнено, что она специализируется на хранении, транспортировке и экспорте нефтепродуктов и химических веществ. Сообщается также, что основные клиенты находятся в США, Китае и ОАЭ и что в ее собственности имеются нефтеперерабатывающие заводы в Московской и Екатеринбургской областях и терминал во Владивостоке.





В прошлом году компания заработала 285,5 млн российских рублей чистой прибыли, которые стали ожидаемым доходом ее владельца. Интересно, что осенью этого года он сменился. Им стал Рауф Рафик оглы Алиев — тоже гражданин Беларуси.





А вот Алеся Бережная, возглавляющая теперь новополоцкую компанию «Интерсервис», на днях стала одним из ее собственников — вместо Николая Воробья, в отношении которого введены санкции Евросоюза.





Станислав Колоско





Ожидаемый доход этого бизнесмена достиг в прошлом году 204,3 млн российских рублей. Его основу составили поступления от доли (40%) в совместном бизнесе с Белорусским металлургическим заводом.





Дело в том, что компания Колоско «Беларусюгсервис» (находится в городе Азове в Ростовской области) является одним из соучредителей Торгового дома «БМЗ», занимающегося на территории России заготовкой и переработкой лома для нужд жлобинского предприятия. Первоначально торговый дом был зарегистрирован в Азове, потом «переехал» в С.-Петербург. В структуре предприятия три заготовительных центра — в Смоленске, Брянске и Москве. Бизнес — прибыльный. По итогам 2019 года, правда, он просел в полтора раза. Но даже сумма почти в 380 млн российских рублей позволяет торговому дому входить в топ-10 самых прибыльных белорусских компаний в России.





Сам «Беларусюгсервис» успешно занимается реализацией и сервисом сельскохозяйственной техники, включая продукцию МТЗ. Также Станиславу Колоску принадлежит контрольная доля в сельскохозяйственном предприятии «Белоозерное».





Сергей Гвардейцев





Интересно, что основной объем ожидаемого дохода известному белорусскому IT-бизнесмену сгенерировали в России не программное обеспечение, а еда, которая в тренде у айтишников — «дошираки», «мивины», «роллтоны» и пр.





С 2018 года Сергей Гвардейцев является ключевым владельцем (70%) одной из крупнейших картофелеперерабатывающих компаний России — «Максим Горький плюс». Вместе со своим партнером Виталием Соболем («Агроцентр Сула», «Сула Плюс») он выкупил этот бизнес у российского миллиардера Александра Лебедева.





В Тульской области «Максим Горький плюс» выращивает картофель и там же перерабатывает его в пюре для собственного бренда «Пюрешка» и в полуфабрикаты-хлопья для производителей кондитерских и мясных изделий, чипсов, снеков, блюд быстрого приготовления. В числе партнеров компании значатся «Юнилевер Русь», «Нестле Россия», «ТПК Биофуд», «Доширак Коя», «Русскарт» и др. Около 40% продукции экспортируется, и это в том числе обуславливает неплохую прибыльность бизнеса. В 2019 году чистая прибыль «Максим Горький плюс» составила свыше 250 млн российских рублей.





Гвардейцеву и Соболю также принадлежит Климовская картофельная компания на Брянщине, Гвардейцеву через Itransition Group — IT-компании «Итранзишн Рус» и «Технологии качества».





Его ожидаемый доход с деятельности всех бизнесов оценивается в 199,0 млн российских рублей.





Евгений Шакалида





Этот уроженец Бреста — владелец успешного транспортно-логистического бизнеса.





Основные объемы выручки и прибыли ему дает компания «Траско», в которой он владеет 75%. В совокупности от долей в транспортных компаниях, которые зарегистрированы в Подмосковье и Твери, Евгений Шакалида получил в 2019 году 198,1 млн российских рублей.





Владимир Стаецкий





Также связанный с Брестом Владимир Стаецкий является основным владельцем Группы компаний «Е100», оперирующей на рынках стран бывшего СССР и Центральной и Восточной Европы. Компания занимается разработкой и управлением сервисов по безналичным операциям для транспортно-логистических компаний, и в частности популярной топливной карты «Е100».





Российский рынок — один из ключевых для группы. В прошлом году ее местные компании («Е100 Онлайн», «Смолресурс», «Мосресурс» и др.) заработали свыше 200 млн российских рублей чистой прибыли.





Из них большая часть (159,4 млн российских рублей) пришлась на долю Владимира Стаецкого. Ему в совместной с братом Максимом управляющей компании Smile Holding (она зарегистрирована в Латвии) принадлежат 80%. Глобальный офис ГК «Е100» находится в Варшаве.





Отец Владимира и Максима Стаецких Леонид был Почетным консулом Франции в Бресте. Он скончался в октябре этого года.





Алексей Чижиков





Белорусскому гражданину Алексею Чижикову в России принадлежит достаточно крупный фармдистрибьюторский бизнес — московская компания «Фармфорвард». В ее портфель входят лекарства от ведущих мировых производителей, приоритетными направлениями являются средства для лечения инфекционных заболеваний, онкологии и диабета.





Компания работает во всех федеральных округах, по итогам 2019 года обеспечив своему единственному владельцу почти 7,3 млрд российских рублей выручки и 152,0 млн российских рублей чистой прибыли.





В начале 2020 года Алексей Чижиков зарегистрировал компанию «Синтез», которая специализируется на научных исследованиях в области биотехнологий.





Анатолий Федюкович





В состав Группы компаний «Хозяин», которую возглавляет Анатолий Федюкович, входят два производителя сельскохозяйственной техники — минский «Запагромаш» и смоленский «Интенсивные технологии».





В прошлом году «Интенсивные технологии», владельцем 100%-ной доли которых является Анатолий Федюкович, получили 151,6 млн российских рублей чистой прибыли.





Отметим, что руководитель «Запагромаша» Иван Печура «отметился» в этом году в белорусских СМИ тем, что вошел в узкий список покупателей престижных таунхаусов в жилом комплексе «Олимпик Парк» в Лебяжьем.





Вероника Месячик





Бизнесвумен с белорусским паспортом является миноритарием компании «Юкола-нефть».





В прошлом году и до недавнего времени ей принадлежала вторая по величине доля (14,03%) в одной из крупнейших независимых нефтедобывающих компаний России, а также пакеты в дочерних структурах («Стандарт» и «Реверс»). Исходя из общего объема чистой прибыли, на ее активы пришлось 137,7 млн российских рублей ожидаемого дохода.





Крупнейшим владельцем «Юкола-нефть» (72,03%) до ноября этого года был основатель компании, получивший российский паспорт, Валерий Шумский. Бизнесмен скончался, заразившись коронавирусом, и теперь стоит вопрос по наследникам бизнеса. Среди них, вероятнее всего, будут фигурировать его дочери Ирина и Анна, которых он ввел в состав совладельцев «Юкола-нефть» в прошлом году. Ирине Шумской принадлежит 2,68% в капитале компании, Анне — 1,33%.





Виктор и Владимир Кислые





Сыну и отцу Кислым в совокупности принадлежат 89,5% (соответственно по 64% и 25,5%) капитала в одной из крупнейших геймдев-компаний мира Wargaming Group.





Российский бизнес Виктора и Владимира Кислых, в который входят питерская компания «Леста» и московская «Варгейминг Москва», в 2019 году принес свыше 130 млн российских рублей чистой прибыли, или на их долю — 119,0 млн российских рублей.





Андрей Селило





Этот не особо известный бизнесмен с 2015 года занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.





В прошлом году принадлежащая ему на 100% «Компания «Вкус детства» получила чистую прибыль в размере 115,6 млн российских рублей.





Дмитрий Музычак





Среди самых богатых белорусов России по итогам прошлого года оказался известный девелопер Дмитрий Музычак.





Его ожидаемый доход составил 106,3 млн российских рублей, и получен он с долей в компании «Специализированный застройщик «Белорусский квартал» и «Управляющая компания «Качество жизни».





Бизнесмен, который в Беларуси владеет девелоперско-строительным холдингом «КМК-Инвест», в течение нескольких последних лет инвестирует в строительство жилья в России. Он построил, в частности, «Белорусский квартал» в Обнинске в Калужской области.





Павел Ясеновский





В 2018 году этот бизнесмен вложил деньги в Северо-Восточную логистическую компанию, занимающуюся перевозками на территории Якутии, и стал владельцем 50% ее капитала.





По итогам прошлого года СВЛК заработала 210 млн российских рублей чистой прибыли, и это 105 млн российских рублей на долю Ясеновского.





Андрей Ятченя





Работающая в Смоленске компания «Промтехсервис» является одним из сервисных центров «БЕЛАЗ-холдинга» и специализируется на поставках запасных частей.





В ее собственниках два гражданина Беларуси, из которых Андрей Ятченя владеет 35%. По итогам 2019 года ожидаемый доход на эту долю составил 98,9 млн российских рублей.





Алексей Савчук





Немного не дотянул до девятизначной цифры в российских рублях один из видных молочников Беларуси — Алексей Савчук.





Его ожидаемые дивиденды в прошлом году составили 97,5 млн российских рублей, а главным источником чистой прибыли стал Трубчевский молочный комбинат в Брянской области.





Юлия Чиж





В топ-20 белорусских богачей и богачек в России по итогам прошлого года вошла дочь Юрия Чижа Юлия.





Она с 2017 года является владельцем долей в нескольких компаниях, торгующих и обслуживающих «БЕЛАЗы» («Белаз-Поморье», «Белаз-сервис» и др.). По итогам прошлого года ожидаемый доход по этим активам составил 85,9 млн российских рублей.