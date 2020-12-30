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В Беларуси создается система прослеживаемости товаров

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря подписал указ №496 "О прослеживаемости товаров", сообщили в пресс-службе главы государства во вторник.

"Документ направлен на реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Указом предусмотрено создание национальной системы информационной прослеживаемости производимых в республике, а также экспортируемых и импортируемых товаров", - цитирует сообщение interfax.by пресс-службу.

Данная система сбора, учета, хранения, обработки и контроля сведений о товарах и операциях, связанных с их оборотом, будет реализовываться на основе обязательного составления субъектами хозяйствования электронных накладных при обороте отдельных групп товаров. Их перечни будут определяться Совмином.

Владельцем и оператором комплекса, обеспечивающего включение в систему и контроль сведений, определено министерство по налогам и сборам.

"Указ будет способствовать повышению прозрачности оборота товаров и развитию добросовестной конкуренции, в том числе при экспорте товаров на рынки государств - членов ЕАЭС", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время система электронного документооборота применяется на добровольной основе. По состоянию на ноябрь 2020 года к ней было подключено 1,6 тыс. субъектов хозяйствования, которыми формировалось более 3 млн накладных в год.
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