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В Польше упрощают прием на работу врачей из-за рубежа

Президент Польши подписал закон о внесении изменений в некоторые законы.


Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о внесении изменений в некоторые законы с целью обеспечения медучреждений страны медицинским персоналом в период эпидемии. Целью закона является обеспечение возможности трудоустройства в Польше на упрощенных условиях, среди прочего, медсестер, акушерок, диагностов и парамедиков из-за пределов Европейского союза. Закон также упрощает возвращение к медицинской профессии людей, у которых был перерыв в работе более 5 лет, передает «Радио Польша».

Чтобы получить право работать врачом в Польше любое лицо, независимо от гражданства, получившее образование врача за пределами Европейского союза, должно найти место работы в Польше, получить оттуда справку о том, что его готовы взять на определенную должность, и подать комплект документов в Министерство здравоохранения Польши.
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