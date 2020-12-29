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Беларуськалий ставит рекорд по добыче, но экспорт падает

Премьер-министр Роман Головченко 29 декабря посетил Беларуськалий, где довольно оптимистично заявил, что по итогам 2020-го будет поставлен рекорд по объемам добычи., передает "Еврорадио".


— И на фоне разговоров, что кто-то остановился или вообще закроется, это самый убедительный ответ на такие высказывания, — заявил Головченко.

Что же, если власти хотели дать “ответ” стачкомовцам — они этого добились. По официальным данным, за январь-ноябрь Беларуськалий увеличил производство удобрений на 2,3%. Звучит отлично, если бы не одно "но": экспорт калийных удобрений в этом году падает.

Согласно данным Белстата, за январь-октябрь Беларусь экспортировала калийных удобрений на $2 млрд. За такой же период прошлого года продали почти на $416 млн больше. 

Заметнее всего экспорт упал в Китай, Польшу, и США.

Экспорт хлорида калия тоже падает — также на 415 миллионов долларов по сравнению с январём-октябрём 2019-го. В первую очередь — за счёт сокращения поставок в Китай, Индию, Польшу и США. С Норвегией, чья компания Yara является крупным партнёром Беларуськалия, но регулярно высказывает озабоченность соблюдением прав работников на белорусском предприятии, экспорт упал не так заметно.
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