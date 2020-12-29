Так что же там все-таки с ценами на газ для Беларуси?

О том, что не все так хорошо для Беларуси с газовым контрактом, можно судить по косвенным признакам, пишет @zapraukaby.





молчание «жесткого» переговорщика бывшего вице-премьера, долгое время курировавшего ТЭК нашей страны, а ныне посла в России (опять же в ранге вице-премьера) Владимира Семашко. Помимо того, что не была раскрыта цена газа на 2021 год , есть еще один знак -





По его активности в СМИ можно понимать обстановку. Данный чиновник долгое время возглавлял белорусские делегации на переговорах и часто ранее привозил из Москвы «победу», по крайней мере, так преподносились уступки российской стороны в наш адрес.





Так вот, когда все было хорошо, он раздавал интервью различным СМИ, где четко давал понять, что белорусская сторона (во главе с ним, естественно) получила все, что хотела. И никто не скрывал тогда цифры.





Хотя, на самом деле, в те времена Россия просто давала нашей стране авансы в счет будущих обещаний. И никаких «жестких» переговорщиков с нашей стороны никогда не было.





Не получив того, о чем было договорено, Россия, в конце концов, заняла принципиальную позицию, и белорусские «абяцанкi - цацанкi» больше не имеют на нее воздействие. И где наши бравые чиновники, которые всегда «бороли» Газпром?..





Сейчас Владимир Семашко молчит…





Последнее его выступление в СМИ по газовой теме датируется сентябрем, где он говорит, что «усе будзе добра», но никто не будет скрывать цифр, если это действительно «победа»…