+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Спрос на куриные яйца на Минщине вырос в десятки раз. В чем дело?

В Минской области перед Новым годом спрос но куриные яйца побил все рекорды. Такого ажиотажа не было последние 15 лет.



Исполняющая обязанности начальника отдела маркетинга и продаж Солигорской птицефабрики Вероника Скалабан пояснила, что вся продукция сейчас отправляется на внутренний рынок, сообщает kurjer.info.

Со слов специалиста, спрос на куриные яйца вырос в десятки раз. Для сравнения, раньше от одного магазина поступала заявка в пять коробок, сейчас — минимум 50. Вероника Скалабан добавила, что, конечно, ситуация может быть связана с новогодними праздниками. Однако такого спроса не было последние 15 лет, уверяет специалист.

Объем производства на Солигорской птицефабрике не уменьшился. Представители предприятия заявляют, что смогли бы закрыть спрос по всей стране.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]