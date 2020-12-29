Спрос на куриные яйца на Минщине вырос в десятки раз. В чем дело?









Исполняющая обязанности начальника отдела маркетинга и продаж Солигорской птицефабрики Вероника Скалабан пояснила, что вся продукция сейчас отправляется на внутренний рынок, сообщает kurjer.info.





Со слов специалиста, спрос на куриные яйца вырос в десятки раз. Для сравнения, раньше от одного магазина поступала заявка в пять коробок, сейчас — минимум 50. Вероника Скалабан добавила, что, конечно, ситуация может быть связана с новогодними праздниками. Однако такого спроса не было последние 15 лет, уверяет специалист.





Объем производства на Солигорской птицефабрике не уменьшился. Представители предприятия заявляют, что смогли бы закрыть спрос по всей стране.







