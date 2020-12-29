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ОПЕК даст Лукашенко $20 млн "на здравоохранение"

Беларусь и Фонд международного развития ОПЕК подписали кредитное соглашение, по которому Беларусь получит займ на $20 млн.

фото носит иллюстративный характер

"Согласно условиям кредитного соглашения средства займа будут направлены на реализацию мер в секторе здравоохранения Беларуси, связанных с поддержкой системы, уменьшением рисков в связи с Covid и улучшением потенциала сферы здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте министерства финансов Беларуси во вторник. 

Там уточняется, что соглашение было подписано 24 декабря. 
Источник: interfax.by
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