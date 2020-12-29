Алкорынок Беларуси: в 2021 году правительство делает ставку на коньяк

Так, производство водки и ликеро-водочных изделий одобрено в объеме 10,9 млн декалитров. Из этого количества концерн «Белгоспищепром» готов произвести 6,7 млн декалитров.





Вин фруктово-ягодных запланировано изготовить 4,7 млн дал, вин плодовых крепленых — 4,5 млн дал, советского шампанского и других игристых — 1,9 млн дал, вин виноградных — 3,9 млн дал.





Квота на выпуск коньяка установлена в объеме 629 тыс. дал, бренди — 200 тыс. дал, виски — 231 тыс. дал. Рома белорусские предприятия смогут выпустить 31,5 тыс. дал, текилы — 14,5 тыс. дал, кальвадоса — 16 тыс.





Для антисептиков непищевых установлена квота в размере 260 тыс. дал, дезинфицирующих средств — 546,5 тыс. дал.





Выпуск спирта этилового запланирован до 8,5 млн дал.





Правительство последний раз изменяло квоты на алкоголь в сентябре.