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Алкорынок Беларуси: в 2021 году правительство делает ставку на коньяк

Правительство установило квоты на производство алкогольной продукции в 2021 году.

Так, производство водки и ликеро-водочных изделий одобрено в объеме 10,9 млн декалитров. Из этого количества концерн «Белгоспищепром» готов произвести 6,7 млн декалитров.

Вин фруктово-ягодных запланировано изготовить 4,7 млн дал, вин плодовых крепленых — 4,5 млн дал, советского шампанского и других игристых — 1,9 млн дал, вин виноградных — 3,9 млн дал.

Квота на выпуск коньяка установлена в объеме 629 тыс. дал, бренди — 200 тыс. дал, виски — 231 тыс. дал. Рома белорусские предприятия смогут выпустить 31,5 тыс. дал, текилы — 14,5 тыс. дал, кальвадоса — 16 тыс.

Для антисептиков непищевых установлена квота в размере 260 тыс. дал, дезинфицирующих средств — 546,5 тыс. дал.

Выпуск спирта этилового запланирован до 8,5 млн дал.

Правительство последний раз изменяло квоты на алкоголь в сентябре.
Источник: officelife
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