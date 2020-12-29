Лукашенко повысил тариф на электричество для населения на 10%!

Еще 24 декабря Лукашенко подписал указ Указ №490, в котором устанавливаются тарифы на услуги ЖКХ в 2021 году. Новые расценки вступят в силу с 1 января следующего года.





Власти пользуются странным показателем в виде 5 американских долларов. Именно на столько должны расти тарифы для «двухкомнатной квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг» каждый год.





При чем тут до белорусских тарифов доллары, и почему именно 5? Как этот показатель применять тем, кто живет в однокомнатной или трехкомнатной квартире, а людей в семье больше или меньше? Для наглядности Телеграф посчитал рост стоимости ЖКХ в процентах.





Электроэнергия

Итак, согласно указу № 490 с 1 января 2021 года, одноставочный тариф на электроэнергию вырастет с 0,1616 рубля за киловатт до 0,1778 рубля. А это означает, что рост цены на электричество составит +10,02%.





Водоснабжение и теплоснабжение

Стоимость одного кубометра воды вырастет с 0,9384 до 1,0445 рубля. Рост тарифа составит +11.31%. А вот тариф на теплоснабжение с 1 января не изменится. В указе говорится, что это произойдет с 1 июня: вместо 20,6216 рубля за гигакалорию придется платить 21,9245 (+6.32%).





Если верить властям, даже при таком росте мы все равно не будем полностью возмещать расходы на отопление - власти планируют тратить на одну гигакалорию 107,31 рубля. Но насколько честный такой расчет, и не опачиваем ли мы этим свору ненужных чиновников, их взятки и повсеместную бесхозяйственность. Ведь, как известно, МЖКХ - одна из самых закрытых структур этой власти.





Вывоз мусора подорожает, а потом подешевеет

Обращение с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) в начале 2021 года будет стоить 9,2583 рубля за кубометр (+7.63%) для домов без мусоропровода или там, где их уже заварили. Однако уже с 1 июня тариф планируют снизить до 8,9418 рубля. А это больше, чем в 2020 году (8,6019 рубля) всего на +3.95%.





Стоимость газа

Стоимость газа в отопительный период (для домов со счетчиками) составит с 1 января 0,1366 рубля за кубометр, что означает рост тарифа на +7.47%. Однако уже с 1 июня газ вырастет в цене до 0,1406 рубля. А это уже будет рост на +10.62% по сравнению с 2020 годом.





Кстати, цена газа в летний период в 2021 году составит 0,484 рубля за кубометр. По сравнению с этим годом нынешним рост тарифа составит +14.88%. В указе, кстати, говорится, что государство планирует тратить на каждый кубометр газа 0,5082 рубля.