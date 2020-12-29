+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лукашенко повысил тариф на электричество для населения на 10%!

Как вырастут коммунальные тарифы ЖКХ с 1 января 2021 года?

Лукашенко повысил тариф на электричество для населения на 10%!
Еще 24 декабря Лукашенко подписал указ Указ №490, в котором устанавливаются тарифы на услуги ЖКХ в 2021 году. Новые расценки вступят в силу с 1 января следующего года.

Власти пользуются странным показателем в виде 5 американских долларов. Именно на столько должны расти тарифы для «двухкомнатной квартиры с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг» каждый год. 

При чем тут до белорусских тарифов доллары, и почему именно 5? Как этот показатель применять тем, кто живет в однокомнатной или трехкомнатной квартире, а людей в семье больше или меньше? Для наглядности Телеграф посчитал рост стоимости ЖКХ в процентах. 

Электроэнергия

Итак, согласно указу № 490 с 1 января 2021 года, одноставочный тариф на электроэнергию вырастет с 0,1616 рубля за киловатт до 0,1778 рубля. А это означает, что рост цены на электричество составит +10,02%.

Водоснабжение и теплоснабжение

Стоимость одного кубометра воды вырастет с 0,9384 до 1,0445 рубля. Рост тарифа составит +11.31%. А вот тариф на теплоснабжение с 1 января не изменится. В указе говорится, что это произойдет с 1 июня: вместо 20,6216 рубля за гигакалорию придется платить 21,9245 (+6.32%).

Если верить властям, даже при таком росте мы все равно не будем полностью возмещать расходы на отопление - власти планируют тратить на одну гигакалорию 107,31 рубля. Но насколько честный такой расчет, и не опачиваем ли мы этим свору ненужных чиновников, их взятки и повсеместную бесхозяйственность. Ведь, как известно, МЖКХ - одна из самых закрытых структур этой власти.

Вывоз мусора подорожает, а потом подешевеет

Обращение с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) в начале 2021 года будет стоить 9,2583 рубля за кубометр (+7.63%) для домов без мусоропровода или там, где их уже заварили. Однако уже с 1 июня тариф планируют снизить до 8,9418 рубля. А это больше, чем в 2020 году (8,6019 рубля) всего на +3.95%.

Стоимость газа

Стоимость газа в отопительный период (для домов со счетчиками) составит с 1 января 0,1366 рубля за кубометр, что означает рост тарифа на +7.47%. Однако уже с 1 июня газ вырастет в цене до 0,1406 рубля. А это уже будет рост на +10.62% по сравнению с 2020 годом. 

Кстати, цена газа в летний период в 2021 году составит 0,484 рубля за кубометр. По сравнению с этим годом нынешним рост тарифа составит +14.88%. В указе, кстати, говорится, что государство планирует тратить на каждый кубометр газа 0,5082 рубля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]