Бюджет Союзного государства существенно урезали





Прогнозируемая на 2021 год сумма неналоговых доходов бюджета Союзного государства по сравнению с 2020 годом сократилась почти в два раза, говорится в заключении аудиторов Счетной палаты РФ.





В проекте бюджета интеграционного объединения на будущий год заложено снижение доходов, что в первую очередь объясняется сокращением долевых взносов Минска и Москвы.





Снижение взносов

В рамках оптимизации бюджетных расходов российская сторона приняла решение снизить свой взнос на 10%. Теперь он составит 2,85 миллиарда российских рублей вместо 3,167 миллиарда российских рублей в 2020 году.





В свою очередь белорусская сторона приняла аналогичное решение и внесет в казну 1,535 миллиарда российских рублей, а не 1,705 миллиарда российских рублей, как было годом ранее.





Интересно, что страновые взносы в Союзном государстве сокращаются уже не первый раз, но раньше их доля в сумме доходов росла по причине быстрого снижения других поступлений. В 2020 году на взносы пришлось 88,2% доходов, а в 2021 году их доля вырастет до 93%.





Аудиторы Счетной палаты дают прогноз, что в следующем году сумма неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом сократится почти в два раза: с 649,5 миллиона российских рублей до 330 миллионов российских рублей.





Бюджет с профицитом

Основной причиной такого стремительного сокращения стало уменьшение в пять раз остатков средств союзного бюджета с 647,7 миллиона российских рублей до 126,7 миллиона российских рублей. Денежные средства были направлены на финансирование союзных программ.





"Указанная ситуация свидетельствует о необходимости поиска новых источников доходов бюджета Союзного государства", - отмечают аудиторы.





В 2021 году бюджет Союзного государства будет сформирован с профицитом, но при этом он будет меньше показателя предыдущего года на 67,1% и составит 47,5 миллиона российских рублей.





При этом прогнозируемые доходы могут составить 4,72 миллиарда российских рублей, а расходы – 4,67 миллиарда российских рублей. Это существенно ниже данных уходящего года, которые равнялись 14,6% и 13,2% соответственно.



