Более 35 % столичных пенсионеров продолжают трудиться
По данным на 1 декабря 2020 года, в столице насчитывается 167,3 тыс. работающих пенсионеров, что составляет 35,2 % от общей численности получателей пенсий.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Трудиться после достижения пенсионного возраста продолжают 50,8 тыс. мужчин и 116,5 тыс. женщин. Наибольшую активность они проявляют в возрасте до 70 лет. Но немало и тех, кто продолжает трудовую деятельность и позже. Так, в возрасте 70–79 лет работают 20 тыс. минчан, 80–89 лет — 914, 90–99 лет — 15.
09:50 29/12/2020
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