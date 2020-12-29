США потратят $290 млн на «противодействие влиянию России»

Соединенные Штаты направят в текущем финансовом году $290 млн на «противодействие влиянию России», пишет golosameriki.com





Об этом говорится в пакете законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году, который утвердил в воскресенье президент США Дональд Трамп.





Раздел по ассигнованиям Госдепартамента предусматривает направление «$290 млн на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире».





При этом на «противодействие влиянию Китая» выделяется $300 млн.



