+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Мнение: Россия осторожничает с Беларусью

Соглашение, подписанное российским «Газпромом» с белорусским «Минэнерго», о порядке формирования цен при поставке природного газа свидетельствует об осторожном подходе с российской стороны.


Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил политолог, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Политолог обратил внимание на то, что соглашение по газу между Россией и Беларусью является краткосрочным.

«Сторонам удалось договориться в краткосрочной перспективе - на год. Интеграционные же союзы создавались на десятилетия», - указал он.
Безпалько убежден, что подписанный протокол говорит о том, что Москва действует крайне аккуратно в отношении Минска.

«Соглашение по газу свидетельствует об осторожном подходе с российской стороны: желании сохранить пусть и небольшой, но рынок сбыта, а с другой - не идти на уступки в условиях отсутствия реальной интеграции», - подытожил он.

Напомним, «Газпром» подписал протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа с белорусским «Минэнерго». Официальный телеграм-канал министерства сообщает, что новая цена будет практически на уровне текущего года и значительно ниже того уровня, который предусмотрен формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении 2011 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]