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Беларусь - самое популярное направление бизнес-туристов из России в 2020 году

В 2020 году Беларусь заняла первую строчку среди направлений, популярных у бизнес-туристов из России.

Эксперты российского агентства делового туризма «Аэроклуб» провели исследования бронирований авиабилетов представителями бизнеса в 2020 году. 
Выяснилось, что спрос на авиарейсы по России упал на 60% по сравнению с 2019 годом, пишет thinktanks.by. За этот же год зарубежные поездки представителей российского бизнеса сократились на 84%.

Вместе с тем, снижение количества зарубежных авиарейсов позволило переместиться Беларуси в рейтинге со второго места на первое. 

В зарубежные командировки представители российского бизнеса отправлялись чаще всего в 2020 году в Беларусь, Казахстан и Турцию. На четвертом месте по востребованности сравнявшиеся Германия и Великобритания, а на пятом – Италия. В 2019 году рейтинг самых востребованных направлений  у бизнес-туристов возглавляли Германия, Беларусь и Франция.
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