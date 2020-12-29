Эксперты российского агентства делового туризма «Аэроклуб» провели исследования бронирований авиабилетов представителями бизнеса в 2020 году.

Выяснилось, что спрос на авиарейсы по России упал на 60% по сравнению с 2019 годом, пишет thinktanks.by. За этот же год зарубежные поездки представителей российского бизнеса сократились на 84%.





Вместе с тем, снижение количества зарубежных авиарейсов позволило переместиться Беларуси в рейтинге со второго места на первое.





В зарубежные командировки представители российского бизнеса отправлялись чаще всего в 2020 году в Беларусь, Казахстан и Турцию. На четвертом месте по востребованности сравнявшиеся Германия и Великобритания, а на пятом – Италия. В 2019 году рейтинг самых востребованных направлений у бизнес-туристов возглавляли Германия, Беларусь и Франция.



