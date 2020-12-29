Каждый коммерческий банк Беларуси последовательно стимулирует своих клиентов снимать деньги и просматривать текущий баланс именно в своих устройствах - банкоматах и инфокиосках, пишет kp.by Иногда бесплатно это можно сделать и в устройствах других банков - партнерские отношения между банками остаются, но и здесь, как выяснилось, нужно следить за изменениями.





Мы решили разобраться в этих сложных схемах, чтобы не попасть впросак и не заплатить по незнанию большую комиссию за снятие наличных с карты одного банка в банкомате другого или за перевод денег на стороннюю карту.





С 1 ЯНВАРЯ У БЕЛАРУСБАНКА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ БЕЗ КОМИССИИ ТОЛЬКО В УСТРОЙСТВАХ ОДНОГО БАНКА-ПАРТНЕРА





С 1 января 2021 года держатели карт Беларусбанка смогут снимать наличные без комиссии только в родных банкоматах, а также в устройствах единственного банка-партнера - Белагропромбанка. Раньше партнером был и БПС-Сбербанк, но с нового года условия изменяются.





- Общая логика такая: с нового года снять деньги без процентов наши клиенты смогут только в наших банкоматах и банкоматах Белагропромбанка. Если снимать наличные в банкоматах всех без исключения других коммерческих банков страны, в том числе и БПС-Сбербанка, в обязательном порядке будет взиматься комиссия, - пояснили «Комсомолке» в Беларусбанке. - Ее размер - 2,5% от суммы, но не менее 3 рублей, если речь идет о картах, номинированных в национальной валюте, и 3 долларов, 3 евро или 110 российских рублей - для международных карточек в соответствии с валютой счета. То есть, если вы хотите снять в стороннем банке 10 рублей, то со счета у вас спишут 13 рублей, а если вам надо снять, скажем, 1000 рублей, то спишут 2,5% - 25 рублей.





Специалисты также обратили внимание еще на один момент: просмотр баланса карточки Беларусбанка (если вы делаете это не в его устройствах) - услуга платная.





- Просмотр остатка средств по счету в рублях обойдется в 1 рубль (платный просмотр даже в банкоматах остающегося партнерским Белагропромбанка - Авт.). В иных случаях – в зависимости от валюты вашего счета – комиссия за просмотр баланса составит 0,5 доллара, 0,5 евро или 35 российских рублей.





Другие детали и подробности – в нашей инфографике ниже.





В БПС – СБЕРБАНКЕ «ОПТИМИЗИРУЮТ ПАРТНЕРСКУЮ СЕТЬ БАНКОМАТОВ»





Нововведения в первый день нового года случатся и в БПС- Сбербанке.





- С 1 января снять деньги без комиссии можно в наших банкоматах. В устройствах всех других банков без уплаты процентов средства снять тоже можно, но есть ограничения по сумме - до 150 рублей в месяц. При снятии свыше 150 рублей будет взиматься комиссия – 4% от суммы, но минимум 5 рублей, - сообщили в БПС-Сбербанке.





Кроме того, клиентам этого банка надо знать: если вы хотите снять наличные в валюте с рублевой карточки, то в банкоматах БПС-Сбербанка за это дополнительно спишут 3% от суммы, а в банкоматах других банков еще больше - сразу 4%. Просмотр баланса в устройствах сторонних банков тоже стоит денег - автоматически возьмут 2,5 рубля.





У БЕЛАГПРОМБАНКА В ПАРТНЕРАХ БЕЛПОЧТА И СРАЗУ ТРИ БАНКА





У Белагропромбанка сразу три банка-партнера, что, конечно, очень удобно для его клиентов. Снять наличные без комиссии они могут, разумеется, в «родных» банкоматах, а также в устройствах Беларусбанка, Белинвестбанка и Белгазпромбанка. Не возьмут процент за снятие кэша с карты Белагропромбанка и в терминалах Белпочты.





А вот посмотреть остаток по карточке бесплатно можно только и исключительно в банкоматах банка. У банков партнеров это обойдется в 50 копеек (0,1 USD / 0,1 EUR / 5 RUB в зависимости от валюты карты). В непартнерских банкоматах заплатить придется больше – 1,00 BYN / 1 USD / 1 EUR / 50 RUB.





Еще более удобно держателям карт Банка БелВЭБ. В списке его партнеров - Банк Дабрабыт, БСБ Банк, Технобанк, РРБ-Банк, Идея Банк. Как рассказали «Комсомолке» специалисты БелВЭБа, его клиенты могут без взимания вознаграждения снять наличные денежные средства (в пределах остатка на счете) в банкоматах самого банка, Альфа-Банка и банков-партнеров, обозначенных логотипом СБС (см.инфографику). К слову, бесплатно узнать баланс счета в партнерских банкоматах можно 2 раза в сутки, за каждый последующий просмотр спишут ни много ни мало 3 рубля.





ПРИОРБАНК: БАНКОВ – ПАРТНЕРОВ НЕТ, А КОМИССИИ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ЗАВИСЯТ ОТ ВИДА КАРТЫ





- Именно банков-партнеров у нас нет, - рассказали специалисты Приорбанка. - А тарифы за снятие денег без комиссии индивидуальны. Например, если у вас обычная Visa Classic нашего банка, за обслуживание которой вы платите ежемесячно 3,5 рубля, то в таком случае в наших банкоматах вы снимаете деньги без комиссии без ограничений, а в банкоматах иных банков - в месяц без комиссии до 2000 рублей .





ЗА СНЯТИЕ ДЕНЕГ В СТОРОННИХ ДЛЯ БЕЛИНВЕСТБАНКА БАНКОМАТАХ СПИШУТ 2,5%





Партнерами Белинвестбанка являются три отечественных банка – Беларусбанк, Белагропромбанк и МТБанк. Снять деньги в их банкоматах можно бесплатно, но все зависит от вида карты (см. инфографику). Просмотр баланса в устройствах банков-партнеров стоит 30 копеек, в остальных - 1,5 рубля. Что касается перевода денег, то за эту процедуру между картами Белинвестбанка плату не возьмут. Если деньги надо перевести на карту белорусского банка, то комиссия составит 1,5% от суммы, но минимум - 49 копеек. Просмотр баланса в банках партнерах – 30 копеек, в устройствах остальных банков - 1,5 рубля.





Инфографика

Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ





А ЧТО НА ПОЧТЕ?





Отправить деньги по Беларуси можно не только воспользовавшись услугами банков, но и обратившись на Белпочту. Вне зависимости от суммы с вас в любом случае возьмут не менее одного рубля. Ну а действующие в настоящее время тарифы такие: если пересылаете до ста рублей - заплатите 3% от суммы, от ста до трехсот рублей - 2%, от трехсот до пятисот – 1%. Минимальный процент - 0,5 - за пересылку почтового денежного перевода, сумма которого более 500 рублей.



